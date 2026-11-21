Başakşehir'de iki sürücünün yol verme tartışması saldırıya dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de bir dönel kavşakta iki hafif ticari aracın sürücüleri yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp sürücülerden birinin diğerine saldırmasıyla kavgaya dönüştü; çevredekilerin araya girmesiyle sona eren o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Başakşehir'de iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' kavgası çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçeşehir Gölet Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşakta karşı karşıya gelen iki hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın sürücüsüne saldırdı.
Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sürücünün aracından inerek diğer sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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