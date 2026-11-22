Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen THSF 2026 FPV Drone Yeşilay Türkiye Şampiyonası sona erdi.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye genelinden 81 başvurunun yapıldığı şampiyonada 67 pilot mücadele etti.

Anadolu Ajansı Spor Kulübünün (AASK) sporcusu Emrullah Yılmaz'ın da mücadele ettiği şampiyonada dereceye giren pilot ve kulüplerin sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar sıralaması:

1- ?Burak Mercimek (Drone Sporları Spor Kulübü)

2- Nazım Tüzün (Uluslararasi Drone Sporları Spor Kulübü)

3- Emir Tayf Avcıkaya (Erciyes Havacılık Spor Kulübü)

4- ?Kadir Enes Özdemir (Erciyes Havacılık Spor Kulübü)

5- Atakan Mercimek (Drone Sporları Spor Kulübü)

6- Ömer Yıldız (Drone Yarışçıları Spor Kulübü)

7- Muammer Çınar Ergin (Drone Yarışçıları Spor Kulübü)

8- ?Kerem Yiğit (Bireysel)

9- Yusuf Cevat Gümşar (Drone Yarışçıları Spor Kulübü)

10- Nart Kuzey Duman (Bireysel)

Kulüpler sıralaması:

1- Drone Yarışçıları Spor Kulübü

2- Drone Sporları Spor Kulübü

3- Erciyes Havacılık Spor Kulübü

4- Uluslararası Sporları Spor Kulübü

5- Hayta Gençlik Spor Kulübü

6- Anadolu Ajansı Spor Kulübü

7- Ufuk Çizgisi Spor Kulübü

Milli takım belirlendi

THSF 2026 FPV Drone Türkiye Şampiyonası'nın ardından Türkiye'yi 2027 yılında uluslararası organizasyonlarda temsil edecek FPV Drone Milli Takımı da belirlendi.

Türkiye sıralamasında ilk dörtte yer alan Burak Mercimek, Nazım Tüzün, Emir Tayf Avcıkaya ve Kadir Enes Özdemir milli takımda yer alan isimler oldu.

Beşinci ve sekizinci sıralar arasında bulunan Atakan Mercimek, Ömer Yıldız, Muammer Çınar Ergin ve Kerem Yiğit ise milli takım yedek kadrosuna seçildi.

Organizasyon kapsamında İnsansız Hava Araçları (İHA) Branşı Aday Hakem Kursu da 50 kursiyerin katılımıyla tamamlandı.

Branşın gelişimine katkı sağlamak ve hakem kadrosunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kurs, ilk kez FPV Drone yarışması eşliğinde uygulamalı hakem eğitimi gerçekleştirilerek aday hakemlerin teorik bilgilerini sahada deneyimlemelerine imkan sağladı.