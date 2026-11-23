İstanbul'da 8 adrese motosiklet hırsızlığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde motosiklet hırsızlığına yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 22 Kasım'da 8 adrese yapılan aramada 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar ilçelerindeki motosiklet hırsızlıklarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, motosiklet hırsızlığı şüphelilerinin yakalanması ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesine yönelik saha çalışması yürütüldü.
Ekipler, 22 Kasım'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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