Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlıklarında rondo ve taktik çalışmaya yer verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Esneme hareketleri ve ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 rondonun ardından taktik çalışmayla tamamlandı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, günün programı esneme hareketleriyle başladı. Futbolcular, ardından ısınma bölümüne geçerek topla yapılacak çalışmaya hazırlandı. Isınmanın ardından saha programı 5'e 2 rondo ile devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: İHA
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