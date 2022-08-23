Son Dakika Audi Haberleri

- 23.08.2022 23 Ağu 13:14 Gaziantep'te kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- 22.08.2022 22 Ağu 23:22 Gaziantep'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ışık ihlali sonucu kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- 20.08.2022 20 Ağu 19:52 Lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı: 4 yaralı
Düzce'de mahalle arasında lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı.
- 10.08.2022 10 Ağu 11:02 Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor!
Volkswagen ve Audi hava yastıklarında saptanan bir sorun nedeniyle bin 216 aracını geri çağırma kararı aldı.
- 05.08.2022 05 Ağu 11:03 Trafik polisinin dikkati sayesinde 6 yıldır çalıntı araç bulundu
Samsun'da motosikletli trafik polisinin dikkati sayesinde 6 yıldır çalıntı ve kayıp olan otomobil bulundu.
- 31.07.2022 31 Tem 17:01 Audi RS 6 efsanesi 20 yaşında!
Audi’nin ilk olarak 2002 yılında pazara sunduğu ve o tarihten itibaren her yeni nesliyle kendi sınıfında standartları belirleme başarısı gösteren modeli Audi RS 6 20’inci yılını kutluyor.
- 28.07.2022 28 Tem 21:30 İzmir'de gurbetçi ailenin otomobili yandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde, Kuzey Ege Otoyolu'nda gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev alıp yandı.
- 27.07.2022 27 Tem 01:15 Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Belözoğlu'nun 12 milyon TL değerindeki aracı ve plakadaki detay dikkat çekti. İşte detaylar...
- 19.07.2022 19 Tem 19:26 Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi
CHANGCHUN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, yeni enerjili araçlar sergilendi.
- 18.07.2022 18 Tem 16:15 Video: Küresel Otomobil Şirketleri Çin Pazarındaki Fırsatları Kolluyor
Çin'de otomobil pazarı bu yılın başlarında yaşanan düşüş sonrası yavaş yavaş toparlanırken, küresel otomobil şirketleri dünyanın en büyük otomobil pazarındaki fırsatları yakalamak için yatırımlarını artırdı.
- 16.07.2022 16 Tem 13:14 Son dakika haberleri... Çekmeköy'de virajı dönen otomobil dükkan önündeki kadını altına aldı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa haberi... Çekmeköy'de virajı dönen otomobil dükkan önündeki kadını altına aldı: 1 ölü Otomobilin kadına çarparak altına aldığı kaza kamerada Çekmeköy'de virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 73 yaşındaki sürücü, dükkanın önünde bulunan iki kadına çarptı.
- 16.07.2022 16 Tem 12:34 Çin'in Kuzeydoğusunda Uluslararası Otomobil Fuarı Açıldı
CHANGCHUN, 16 Temmuz (Xinhua) -- 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı Cuma günü, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da başladı.
- 13.07.2022 13 Tem 18:01 Çin'de Otomobil Pazarı Teşvik Politikalarıyla Toparlandı
NANNİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Yan Likang, bir yıldan daha uzun süre boyunca farklı markaları karşılaştırdıktan sonra nihayet, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen bir otomobil fuarında bir Audi otomobil almak üzere gerekli peşinatı Haziran...
- 01.07.2022 01 Tem 14:06 Kastamonu Belediyespor'un EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Hentbolda EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu grup kuraları çekilirken ligde Türkiye'yi temsil edecek Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yer aldı.
- 30.06.2022 30 Haz 11:30 Audi Faw Yeni Enerjili Araç Projesinin Temeli Changchun'da Atıldı
CHANGCHUN, 30 Haziran (Xinhua) -- Audi FAW yeni enerjili araç (NEV) projesinin temeli Salı günü Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da atıldı.
- 23.06.2022 23 Haz 20:35 Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 15.06.2022 15 Haz 19:04 İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Özmural'dan Cumhur İttifakı'na: "Bahsettiğiniz Paraların Ödenmesinin Suçlusu Sizsiniz. Bunlara Siz Neden Oldunuz"
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural araç satın alım işi için süre uzatımı talep eden Cumhur İttifakı grubuna seslenerek, “55 milyonu vermezken şu ana kadar bahsettiğiniz paraların ödenmesinin suçlusu sizsiniz. Bunlara siz neden oldunuz” dedi.
- 04.06.2022 04 Haz 01:53 Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
- 03.06.2022 03 Haz 11:58 Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Kocaeli'de önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabildi.
- 29.05.2022 29 May 19:21 Çevreyolunda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Üsküdar Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk toplamda 5 kişi yaralandı.
- 26.05.2022 26 May 00:37 Hangi otomobil markası kime ait?
Hangi otomobil markası kime ait diye merak ediyorsanız sizin için tüm üreticileri, ülkelerini ve güncel sahiplerini paylaşıyoruz.
- 24.05.2022 24 May 12:16 Pendik'te karşı şeride geçen otomobilin kaza anı kamerada
Pendik'te karşı şeride geçen otomobilin kaza anı kamerada Pendik'te cadde üzerinde hızla ilerleyen iki otomobilden birisi direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
- 17.05.2022 17 May 12:22 Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı
Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Danimarka'nın Team Esbjerg formasıyla EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynama heyecanı yaşayacak.
- 13.05.2022 13 May 20:51 Pendik'te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Pendik'te kavşakta kontrolsüz ilerleyen ticari araç, arkadan gelen lüks otomobilin çarpmasıyla yan yattı.
- 13.05.2022 13 May 13:54 Pendik'te ticari aracın yan yattığı kaza kamerada
Pendik'te kavşakta kontrolsüz ilerleyen ticari araç, yandan gelen lüks otomobilin çarpmasıyla yan yattı.
- 10.05.2022 10 May 18:12 Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı Kartal sahil yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yol üzerinde bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.
- 08.05.2022 08 May 09:33 Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta geçen alkollü araç sürücüsünün çarptığı otomobil takla atarak yola savruldu.
- 29.04.2022 29 Nis 23:13 Son dakika haberi | Nijerya'da bayramda 20 bin polis görevlendirildi
Son dakika gündem haberi... Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 bin polis göreve çağrıldı.
- 28.04.2022 28 Nis 17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
Beykoz'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yokuş aşağı kayarak yolda yürümekte olan 2 vatandaşı ezdi. Bir kadın yaşamını yitirirken diğer vatandaş ağır ise yaralandı. Kadının, işten eve gittiği sırada kazaya yakalandığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
- 27.04.2022 27 Nis 11:18 Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,9 azaldı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldı; trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 25 milyon 478 bin 989 oldu.
- 27.04.2022 27 Nis 10:28 Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 47,2 arttı.
- 26.04.2022 26 Nis 16:23 Rusya'ya gidecek binlerce araba Belçika limanında takıldı
Belçika limanında, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen binlerce araç bekliyor.
- 23.04.2022 23 Nis 09:48 Şile Otoyolu'nda korkunç kaza
Ümraniye'de Şile Otoyolu'nda kullandığı kamyonun arıza vermesi sonucu emniyet şeridine yanaştıktan sonra aracından inen sürücüye, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.
- 20.04.2022 20 Nis 17:28 Japon teknoloji devi Toshiba Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
Japonya'nın en önemli şirketlerinden biri olan Toshiba, Rusya'daki tüm faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. Gerekçe olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi işaret eden Toshiba'dan yapılan açıklamada "Krizin en kısa sürede çözülmesini umuyoruz." ifadesi yer aldı.
- 19.04.2022 19 Nis 14:15 Şaşkına çeviren kaza... İçerisinde uyuduğu aracıyla kreş bahçesine girdi, kazaya rağmen uyumaya devam etti
Şaşkına çeviren kaza... İçerisinde uyuduğu aracıyla kreş bahçesine girdi, kazaya rağmen uyumaya devam etti İçerisinde uyuduğu aracı kaza yaptı ama o uyanmadı Polisin uyandırdığı sürücünün ilk işi ise olan biteni anlamak oldu Gaziantep'te, sürücüsünün içerisinde uyuyakaldığı park halindeki...
- 14.04.2022 14 Nis 20:15 Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
Kırıkkale'de park halindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
- 14.04.2022 14 Nis 15:25 Volkswagen'den yılın ilk çeyreğinde 8,5 milyar avro kar
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi karını Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırarak 8,5 milyar avroya yükseltti.
- 14.04.2022 14 Nis 12:28 Son dakika... Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun karıştığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haberi: - Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun karıştığı zincirleme kaza kamerada Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero Beykoz'da trafik kazası yaptı.
- 10.04.2022 10 Nis 03:57 İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde, aynı istikamete gitmekte olan bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak ağaca çarptı.
- 06.04.2022 06 Nis 15:37 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6'ya Auto Motor und Sport dergisinden "olağanüstü" yorumu
Alman Auto Motor und Sport dergisi, yeni yaz lastiği testinde yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 modelini "olağanüstü" olarak değerlendirdi.
- 24.03.2022 24 Mar 09:55 Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
- 18.03.2022 18 Mar 19:44 Ukrayna'nın işgali: Burger King'in Rusya'daki ortağı restoranlarını kapatmayı reddediyor
Amerikan hamburger zinciri Burger King, Rusya'daki restoranlarını Ukrayna'nın işgali sonrası kapatmak istediği halde bunu yapamadığını açıkladı.
- 07.03.2022 07 Mar 09:18 Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Diyarbakır'da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- 07.03.2022 07 Mar 01:31 Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı Diyarbakır'da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- 03.03.2022 03 Mar 15:58 Volkswagen, Rusya'ya ihracatını ve ülkedeki üretimini askıya alacak
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.
- 01.03.2022 01 Mar 23:22 BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini askıya aldı
Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracağını bildirdi.
- 26.02.2022 26 Şub 20:08 Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan bir genç kız, servisten inip karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- 23.02.2022 23 Şub 11:06 Avrupalı dev otomotiv firmalarına kalıp tasarımı ihraç ediyorlar
Avrupalı dev otomotiv firmaları için kalıp tasarımları üretip ihraç eden Bursa'daki şirket, artırılmış ve sanal gerçeklik ile yapay zeka alanlarında yeni yatırımlarla ihracatını artırmayı hedefliyor.
- 23.02.2022 23 Şub 10:06 Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu
TÜİK, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
- 21.02.2022 21 Şub 17:45 Ken Block Audi RS Q e-tron'un kokpitinde!
Ken Block, Audi’nin 224 numaralı prototipi Audi RS Q e-tron’u kar ve buz üzerinde test etti.
- 19.02.2022 19 Şub 00:59 Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor
Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor.
- 18.02.2022 18 Şub 16:17 Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında
Almanya'dan ABD'ye doğru yola çıkan kargo gemisinde çıkan yangın sonrası mürettebat tahliye edilirken, geminin yükü yanmaya terk edildi. Gemide bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks araç bulunuyordu.
- 04.02.2022 04 Şub 17:49 Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı Şişli'de otomobille çarpışan minibüsün yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.
- 02.02.2022 02 Şub 19:50 Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar
Edinilen son dakika gelişmesine göre Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada kararREKABET Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit edilemediğini ve şirketlere ceza verilmediğini açıkladı.
- 02.02.2022 02 Şub 18:08 Rekabet Kurumu, 5 Alman otomotiv devine idari para cezası vermedi
Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen soruşturmanın kararına göre, rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmedi.
- 28.01.2022 28 Oca 20:35 Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza
Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.
- 28.01.2022 28 Oca 11:46 Son dakika haber: Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza
Son dakika haber: Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.
- 26.01.2022 26 Oca 10:23 Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
- 23.01.2022 23 Oca 15:18 Audi kaynak noktalarını yapay zekayla kontrol ediyor
Üretim süreçlerine yapay zekayı dahil etme yönünde birçok projeyi sürdüren Audi, Neckarsulm tesislerinde yeni bir pilot projeye imza atıyor.
- 22.01.2022 22 Oca 22:58 Son dakika haberi! Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
- 21.01.2022 21 Oca 15:01 Takla atan otomobilden yara almadan çıktı
Zonguldak Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.
- 19.01.2022 19 Oca 12:29 Alman şirketler Rekabet Kurumu'nun kıskacında
Rekabet Kurumu'nun Alman VW, BMW, Daimler-Benz, Audi ve Porsche'ye yönelik soruşturmasında sözlü savunma aşamasına gelindi.
- 19.01.2022 19 Oca 11:35 5 Alman otomotiv devinin sözlü savunma toplantısı başladı
- 5 Alman otomotiv devinin sözlü savunma toplantısı başladı Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak başlatılan soruşturmada, sözlü savunma aşaması başladı.
- 18.01.2022 18 Oca 11:44 Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.
- 17.01.2022 17 Oca 15:17 Elektrikli otomobilin yeni çağı: Mercedes-EQ Vision EQXX
Mercedes-EQ, elektrikli otomobil teknolojisinde geldiği noktayı Vision EQXX konsepti ile gözler önüne serdi.
- 15.01.2022 15 Oca 12:12 Mucize eseri kurtuldu! Hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs, demir bariyerlere çarpan ve kullanılamaz hale gelen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
- 15.01.2022 15 Oca 09:35 Mucize kurtuluş! Hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs, demir bariyerlere çarpan ve kullanılamaz hale gelen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu.
- 14.01.2022 14 Oca 07:02 Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hız yapan otomobil seyir halindeki tırın dorsesine çarptı.
- 13.01.2022 13 Oca 16:22 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.
- 12.01.2022 12 Oca 20:29 Çip ve tedarik sıkıntısı VW'yi de vurdu
Alman otomotiv devlerinden Volkswagen'ın satışları yüzde 4,5 düştü.
- 12.01.2022 12 Oca 15:39 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.
- 11.01.2022 11 Oca 12:59 Alman VW Grubu'nun Çin'deki satışları çip kıtlığı nedeniyle yüzde 14 düştü
Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubunun, en büyük pazarlarından Çin'deki araç satışları geçen yıl 2020'ye göre yüzde 14 azalarak 3,3 milyon adede geriledi.
- 10.01.2022 10 Oca 16:15 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekstrom, motosiklet sınıfında İngiliz Sam Sunderland kazandı.
- 05.01.2022 05 Oca 16:36 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barredo Bort kazandı.
- 04.01.2022 04 Oca 15:58 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Portekizli Joaquim Rodrigues kazandı.
- 03.01.2022 03 Oca 16:30 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.
- 01.01.2022 01 Oca 00:00 Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobillerden biri arkadan çarptı, araçlar savruldu.
- 31.12.2021 31 Ara 16:47 Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu
Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savrulduDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobillerden biri arkadan çarptı, araçlar savruldu.
- 27.12.2021 27 Ara 16:10 TEM'de lüks otomobil ve SUV tarzı araç çarpıştı
TEM'de lüks otomobil ve SUV tarzı araç çarpıştıSAKARYA TEM Otoyolu Sakarya geçişinde SUV tarzı araç ve lüks otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 22.12.2021 22 Ara 16:10 İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
- 21.12.2021 21 Ara 11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
Real Madrid'in yıldızı Benzema, sosyal medya kanalında süper lüks arabalarının hikayesini paylaştı. Benzema, Ronaldo'nun garajına adeta nazire yaptı.
- 21.12.2021 21 Ara 11:31 Cristiano Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu tanıttı
Real Madrid'in yıldızı Benzema, sosyal medya kanalında süper lüks arabalarının hikayesini paylaştı. Benzema, Ronaldo'nun garajına adeta nazire yaptı.
- 20.12.2021 20 Ara 10:09 Gece yarısı korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yolun karşısına geçmek isteyen ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 59 yaşındaki Hasan Erbaş otomobilin çarpması neticesinde feci şekilde can verdi.
- 12.12.2021 12 Ara 15:10 Audi Dakar'a hazırlanan RS Q e-tron'un kokpit detaylarını paylaştı
Audi, 2022 Ocak ayında düzenlenecek Dakar Rallsi’nde yarışacak RS Q e-tron araçlarında, pilot ve co-pilotlarının yarış süresince zamanlarını geçirecekleri, yüksek teknolojili kokpitleri tanıttı.
- 11.12.2021 11 Ara 21:10 Otomobil parçalara sanata dönüştü
Eskişehirli heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, atık otomobil parçalarıyla, soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvan türlerine işaret etmek amacıyla, Kızıl Geyik ve Telli Turna’yı yorumladı.
- 10.12.2021 10 Ara 14:58 Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun kasımda araç teslimatları çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.
- 09.12.2021 09 Ara 23:41 Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Audi DomeHakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa)Bayern Münih: Weiler 4, Thomas 18, Walden 6, Lucic 18, Rubit 18, Hunter 10, Jaramaz 9, George, Obst, SiskoAnadolu Efes: Beaubois 18, Moerman, Pleiss 7, Micic 12, Simon, Larkin 18,...