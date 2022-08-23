Son Dakika Audi Haberleri

13:14 Gaziantep'te kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

23:22 Gaziantep'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ışık ihlali sonucu kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

11:02 Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor! Volkswagen ve Audi hava yastıklarında saptanan bir sorun nedeniyle bin 216 aracını geri çağırma kararı aldı.

11:03 Trafik polisinin dikkati sayesinde 6 yıldır çalıntı araç bulundu Samsun'da motosikletli trafik polisinin dikkati sayesinde 6 yıldır çalıntı ve kayıp olan otomobil bulundu.

17:01 Audi RS 6 efsanesi 20 yaşında! Audi’nin ilk olarak 2002 yılında pazara sunduğu ve o tarihten itibaren her yeni nesliyle kendi sınıfında standartları belirleme başarısı gösteren modeli Audi RS 6 20’inci yılını kutluyor.

21:30 İzmir'de gurbetçi ailenin otomobili yandı İzmir'in Aliağa ilçesinde, Kuzey Ege Otoyolu'nda gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev alıp yandı.

01:15 Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Belözoğlu'nun 12 milyon TL değerindeki aracı ve plakadaki detay dikkat çekti. İşte detaylar...

19:26 Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi CHANGCHUN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, yeni enerjili araçlar sergilendi.

16:15 Video: Küresel Otomobil Şirketleri Çin Pazarındaki Fırsatları Kolluyor Çin'de otomobil pazarı bu yılın başlarında yaşanan düşüş sonrası yavaş yavaş toparlanırken, küresel otomobil şirketleri dünyanın en büyük otomobil pazarındaki fırsatları yakalamak için yatırımlarını artırdı.

13:14 Son dakika haberleri... Çekmeköy'de virajı dönen otomobil dükkan önündeki kadını altına aldı: 1 ölü Son dakika 3. sayfa haberi... Çekmeköy'de virajı dönen otomobil dükkan önündeki kadını altına aldı: 1 ölü Otomobilin kadına çarparak altına aldığı kaza kamerada Çekmeköy'de virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 73 yaşındaki sürücü, dükkanın önünde bulunan iki kadına çarptı.

12:34 Çin'in Kuzeydoğusunda Uluslararası Otomobil Fuarı Açıldı CHANGCHUN, 16 Temmuz (Xinhua) -- 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı Cuma günü, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da başladı.

18:01 Çin'de Otomobil Pazarı Teşvik Politikalarıyla Toparlandı NANNİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Yan Likang, bir yıldan daha uzun süre boyunca farklı markaları karşılaştırdıktan sonra nihayet, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen bir otomobil fuarında bir Audi otomobil almak üzere gerekli peşinatı Haziran...

14:06 Kastamonu Belediyespor'un EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Hentbolda EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu grup kuraları çekilirken ligde Türkiye'yi temsil edecek Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yer aldı.

11:30 Audi Faw Yeni Enerjili Araç Projesinin Temeli Changchun'da Atıldı CHANGCHUN, 30 Haziran (Xinhua) -- Audi FAW yeni enerjili araç (NEV) projesinin temeli Salı günü Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da atıldı.

20:35 Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

19:04 İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Özmural'dan Cumhur İttifakı'na: "Bahsettiğiniz Paraların Ödenmesinin Suçlusu Sizsiniz. Bunlara Siz Neden Oldunuz" İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural araç satın alım işi için süre uzatımı talep eden Cumhur İttifakı grubuna seslenerek, “55 milyonu vermezken şu ana kadar bahsettiğiniz paraların ödenmesinin suçlusu sizsiniz. Bunlara siz neden oldunuz” dedi.

01:53 Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

11:58 Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada Kocaeli'de önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabildi.

19:21 Çevreyolunda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı Üsküdar Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk toplamda 5 kişi yaralandı.

00:37 Hangi otomobil markası kime ait? Hangi otomobil markası kime ait diye merak ediyorsanız sizin için tüm üreticileri, ülkelerini ve güncel sahiplerini paylaşıyoruz.

12:16 Pendik'te karşı şeride geçen otomobilin kaza anı kamerada Pendik'te karşı şeride geçen otomobilin kaza anı kamerada Pendik'te cadde üzerinde hızla ilerleyen iki otomobilden birisi direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

12:22 Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Danimarka'nın Team Esbjerg formasıyla EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynama heyecanı yaşayacak.

13:54 Pendik'te ticari aracın yan yattığı kaza kamerada Pendik'te kavşakta kontrolsüz ilerleyen ticari araç, yandan gelen lüks otomobilin çarpmasıyla yan yattı.

18:12 Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı Kartal sahil yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yol üzerinde bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

09:33 Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta geçen alkollü araç sürücüsünün çarptığı otomobil takla atarak yola savruldu.

23:13 Son dakika haberi | Nijerya'da bayramda 20 bin polis görevlendirildi Son dakika gündem haberi... Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 bin polis göreve çağrıldı.

17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti Beykoz'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yokuş aşağı kayarak yolda yürümekte olan 2 vatandaşı ezdi. Bir kadın yaşamını yitirirken diğer vatandaş ağır ise yaralandı. Kadının, işten eve gittiği sırada kazaya yakalandığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

11:18 Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,9 azaldı TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldı; trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 25 milyon 478 bin 989 oldu.

16:23 Rusya'ya gidecek binlerce araba Belçika limanında takıldı Belçika limanında, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen binlerce araç bekliyor.

09:48 Şile Otoyolu'nda korkunç kaza Ümraniye'de Şile Otoyolu'nda kullandığı kamyonun arıza vermesi sonucu emniyet şeridine yanaştıktan sonra aracından inen sürücüye, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

17:28 Japon teknoloji devi Toshiba Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı Japonya'nın en önemli şirketlerinden biri olan Toshiba, Rusya'daki tüm faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. Gerekçe olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi işaret eden Toshiba'dan yapılan açıklamada "Krizin en kısa sürede çözülmesini umuyoruz." ifadesi yer aldı.

14:15 Şaşkına çeviren kaza... İçerisinde uyuduğu aracıyla kreş bahçesine girdi, kazaya rağmen uyumaya devam etti Şaşkına çeviren kaza... İçerisinde uyuduğu aracıyla kreş bahçesine girdi, kazaya rağmen uyumaya devam etti İçerisinde uyuduğu aracı kaza yaptı ama o uyanmadı Polisin uyandırdığı sürücünün ilk işi ise olan biteni anlamak oldu Gaziantep'te, sürücüsünün içerisinde uyuyakaldığı park halindeki...

20:15 Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı Kırıkkale'de park halindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

15:25 Volkswagen'den yılın ilk çeyreğinde 8,5 milyar avro kar Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi karını Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırarak 8,5 milyar avroya yükseltti.

12:28 Son dakika... Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun karıştığı zincirleme kaza kamerada Son dakika haberi: - Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun karıştığı zincirleme kaza kamerada Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero Beykoz'da trafik kazası yaptı.

03:57 İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde, aynı istikamete gitmekte olan bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak ağaca çarptı.

15:37 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6'ya Auto Motor und Sport dergisinden "olağanüstü" yorumu Alman Auto Motor und Sport dergisi, yeni yaz lastiği testinde yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 modelini "olağanüstü" olarak değerlendirdi.

09:55 Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

09:18 Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı Diyarbakır'da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

01:31 Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı Diyarbakır'da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

20:08 Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan bir genç kız, servisten inip karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

11:06 Avrupalı dev otomotiv firmalarına kalıp tasarımı ihraç ediyorlar Avrupalı dev otomotiv firmaları için kalıp tasarımları üretip ihraç eden Bursa'daki şirket, artırılmış ve sanal gerçeklik ile yapay zeka alanlarında yeni yatırımlarla ihracatını artırmayı hedefliyor.

17:45 Ken Block Audi RS Q e-tron'un kokpitinde! Ken Block, Audi’nin 224 numaralı prototipi Audi RS Q e-tron’u kar ve buz üzerinde test etti.

00:59 Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor.

16:17 Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Almanya'dan ABD'ye doğru yola çıkan kargo gemisinde çıkan yangın sonrası mürettebat tahliye edilirken, geminin yükü yanmaya terk edildi. Gemide bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks araç bulunuyordu.

17:49 Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı Şişli'de otomobille çarpışan minibüsün yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

19:50 Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar Edinilen son dakika gelişmesine göre Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada kararREKABET Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit edilemediğini ve şirketlere ceza verilmediğini açıkladı.

18:08 Rekabet Kurumu, 5 Alman otomotiv devine idari para cezası vermedi Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen soruşturmanın kararına göre, rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmedi.

20:35 Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.

11:46 Son dakika haber: Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Son dakika haber: Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.

10:23 Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.

15:18 Audi kaynak noktalarını yapay zekayla kontrol ediyor Üretim süreçlerine yapay zekayı dahil etme yönünde birçok projeyi sürdüren Audi, Neckarsulm tesislerinde yeni bir pilot projeye imza atıyor.

22:58 Son dakika haberi! Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

15:01 Takla atan otomobilden yara almadan çıktı Zonguldak Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

12:29 Alman şirketler Rekabet Kurumu'nun kıskacında Rekabet Kurumu'nun Alman VW, BMW, Daimler-Benz, Audi ve Porsche'ye yönelik soruşturmasında sözlü savunma aşamasına gelindi.

11:35 5 Alman otomotiv devinin sözlü savunma toplantısı başladı - 5 Alman otomotiv devinin sözlü savunma toplantısı başladı Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak başlatılan soruşturmada, sözlü savunma aşaması başladı.

11:44 Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

15:17 Elektrikli otomobilin yeni çağı: Mercedes-EQ Vision EQXX Mercedes-EQ, elektrikli otomobil teknolojisinde geldiği noktayı Vision EQXX konsepti ile gözler önüne serdi.

12:12 Mucize eseri kurtuldu! Hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs, demir bariyerlere çarpan ve kullanılamaz hale gelen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

09:35 Mucize kurtuluş! Hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs, demir bariyerlere çarpan ve kullanılamaz hale gelen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu.

16:22 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

15:39 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

12:59 Alman VW Grubu'nun Çin'deki satışları çip kıtlığı nedeniyle yüzde 14 düştü Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubunun, en büyük pazarlarından Çin'deki araç satışları geçen yıl 2020'ye göre yüzde 14 azalarak 3,3 milyon adede geriledi.

16:15 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekstrom, motosiklet sınıfında İngiliz Sam Sunderland kazandı.

16:36 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barredo Bort kazandı.

15:58 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Portekizli Joaquim Rodrigues kazandı.

16:30 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

00:00 Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobillerden biri arkadan çarptı, araçlar savruldu.

16:47 Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savrulduDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobillerden biri arkadan çarptı, araçlar savruldu.

16:10 TEM'de lüks otomobil ve SUV tarzı araç çarpıştı TEM'de lüks otomobil ve SUV tarzı araç çarpıştıSAKARYA TEM Otoyolu Sakarya geçişinde SUV tarzı araç ve lüks otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16:10 İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.

11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Real Madrid'in yıldızı Benzema, sosyal medya kanalında süper lüks arabalarının hikayesini paylaştı. Benzema, Ronaldo'nun garajına adeta nazire yaptı.

10:09 Gece yarısı korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yolun karşısına geçmek isteyen ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 59 yaşındaki Hasan Erbaş otomobilin çarpması neticesinde feci şekilde can verdi.

15:10 Audi Dakar'a hazırlanan RS Q e-tron'un kokpit detaylarını paylaştı Audi, 2022 Ocak ayında düzenlenecek Dakar Rallsi’nde yarışacak RS Q e-tron araçlarında, pilot ve co-pilotlarının yarış süresince zamanlarını geçirecekleri, yüksek teknolojili kokpitleri tanıttı.

21:10 Otomobil parçalara sanata dönüştü Eskişehirli heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, atık otomobil parçalarıyla, soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvan türlerine işaret etmek amacıyla, Kızıl Geyik ve Telli Turna’yı yorumladı.

14:58 Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun kasımda araç teslimatları çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.