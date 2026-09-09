Volkswagen Grubu, Audi bünyesindeki Ducati için satış değerlendirmesini başlattı - Son Dakika
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Volkswagen Grubu, Audi bünyesindeki Ducati için satış değerlendirmesini başlattı

Volkswagen Grubu, Audi bünyesindeki Ducati için satış değerlendirmesini başlattı
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Volkswagen Grubu, tarihinin en büyük küçülme operasyonu kapsamında stratejik olmayan yan faaliyetlerinin üçte birini satmayı planlıyor. Audi CEO'su, Ducati'nin geleceğini masaya yatırdıklarını ancak nihai bir karar olmadığını belirtti; markanın geçen yıl karı yüzde 42.8 düştü.

Volkswagen Grubu, tarihinin en büyük küçülme ve tasarruf operasyonunu yürütürken radikal kararlar almaya devam ediyor. 50 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı ve model yelpazesini yüzde 50 oranında daraltmayı hedefleyen şirket, şimdi de grup bünyesindeki 'stratejik olmayan' marka ve hisselerini mercek altına aldı. Şirket yetkilileri, öz iş modeline doğrudan finansal ve stratejik katkı sağlamayan yan faaliyetlerin üçte birinin satılacağını veya yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın hemen ardından gündeme bomba gibi düşen iddia ise Ducati'nin satışı oldu. Volkswagen Grubu bünyesinde Audi çatısı altında faaliyet gösteren İtalyan motosiklet efsanesi Ducati için ayrılık çanları çalıyor. Audi CEO'su Gernot Döllner, Bloomberg'e yaptığı açıklamada değerlendirme süreci kapsamında Ducati'nin geleceğini de masaya yatırmak zorunda olduklarını belirterek, "Stratejik değerlendirme sürecimizin bir parçası olarak Ducati hakkında da konuşmamız gerekecek. Ancak şu an için alınmış nihai bir karar yok" ifadelerini kullandı.

1926 yılında kurulan ve 2012 yılında Volkswagen Grubu bünyesine katılan Ducati, finansal olarak zorlu bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde bir önceki yıla göre yüzde 7 kayıpla 50 bin 895 adet motosiklet teslimatı yapıldı. En çok satan modeller 13 bin 873 adetle Multistrada, 10 bin 606 adetle Panigale ve 5 bin 814 adetle Scrambler oldu. Şirketin faaliyet karı geçen yıl yüzde 42.8 gibi devasa bir düşüşle 52 milyon euroya geriledi. Bu düşüşte olumsuz döviz kurları ve ABD'deki Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergileri etkili oldu. Piyasa uzmanları, yıllık karı düşse de markanın toplam değerinin 1.25 milyar euro civarında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Volkswagen Grubu, Audi bünyesindeki Ducati için satış değerlendirmesini başlattı - Son Dakika

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