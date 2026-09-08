Volkswagen'de 100 bin kişilik istihdam azaltımı planlanırken Ducati'nin satışı da gündemde - Son Dakika
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Volkswagen'de 100 bin kişilik istihdam azaltımı planlanırken Ducati'nin satışı da gündemde

Volkswagen\'de 100 bin kişilik istihdam azaltımı planlanırken Ducati\'nin satışı da gündemde
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Volkswagen Grubu, maliyet düşürme kapsamında Ducati'nin satışını değerlendiriyor; Audi CEO'su kararın henüz verilmediğini söyledi. Şirketin 'Future Plan 2030' ile toplam 100 bin kişilik istihdam kaybı ve model gamında yüzde 50'ye varan küçülme öngörülüyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, maliyet düşürme ve yeniden yapılanma kapsamında Audi çatısı altındaki motosiklet üreticisi Ducati'nin satışını masaya aldı. Audi CEO'su Gernot Döllner, portföy yönetiminde 'disiplinli ve sorumlu' yaklaşım izlediklerini belirterek, Ducati hakkında henüz karar verilmediğini, ancak konuşacaklarını söyledi.

Volkswagen'in 'Future Plan 2030' kapsamındaki dönüşüm sürecinde üretim ağından model gamına, çalışan sayısından yazılım faaliyetlerine kadar birçok alanda küçülme öngörülüyor. Daha önce 50 bin kişilik istihdam azaltımı açıklanmıştı; şimdi on yılın sonuna kadar 50 bin pozisyonun daha tasfiye edilmesiyle toplam 100 bin kişilik kayıp bekleniyor. Ayrıca model gamının yüzde 50'ye kadar küçültülmesi hedefleniyor.

Grubun yazılım şirketi CARIAD'ın görev alanı daraltılacak. Bosch ile otonom sürüş ortaklığı sona ererken, yeni ortakla 2026-2031 döneminde yaklaşık 900 milyon euro maliyet avantajı sağlanması planlanıyor. Volkswagen'ın Almanya'daki tesisler dahil üretim ağını gözden geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Volkswagen'de 100 bin kişilik istihdam azaltımı planlanırken Ducati'nin satışı da gündemde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Volkswagen'de 100 bin kişilik istihdam azaltımı planlanırken Ducati'nin satışı da gündemde - Son Dakika
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