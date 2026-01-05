Ceylanpınar'da Lüks Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ceylanpınar'da Lüks Otomobil Kaza Yaptı

Ceylanpınar\'da Lüks Otomobil Kaza Yaptı
05.01.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceylanpınar'da Audi marka lüks otomobil ile Citroen çarpıştı, 2 yaralı ve büyük hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında kaza yapan Audi marka lüks otomobildeki hasarı görenler gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Şeyhmus T.'nin kullandığı 34 EZM 313 plakalı Audi marka lüks otomobil ile Muhammed D.'nin kullandığı 47 LF 752 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan Audi marka lüks otomobildeki hasarın diğer araçtaki hasardan daha fazla olduğunu görenler gözlerine inanamadı. Lüks otomobilin ön kısmının tamamen hasar aldığı gözlenirken diğer araçtaki hasarın ise daha az olduğu görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Otomobil, Citroen, 3-sayfa, Kaza, Audi, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ceylanpınar'da Lüks Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:06:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ceylanpınar'da Lüks Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.