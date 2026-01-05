Ceylanpınar\'da Lüks Otomobil Kaza Yaptı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında kaza yapan Audi marka lüks otomobildeki hasarı görenler gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Şeyhmus T.'nin kullandığı 34 EZM 313 plakalı Audi marka lüks otomobil ile Muhammed D.'nin kullandığı 47 LF 752 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan Audi marka lüks otomobildeki hasarın diğer araçtaki hasardan daha fazla olduğunu görenler gözlerine inanamadı. Lüks otomobilin ön kısmının tamamen hasar aldığı gözlenirken diğer araçtaki hasarın ise daha az olduğu görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA