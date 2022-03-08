Son Dakika Citroen Haberleri

- 08.03.2022 08 Mar 17:38 Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi
Rekabet Kurulunun birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 'rekabete aykırı hareket ettikleri' iddiasıyla yürütülen soruşturma sonuçlandı.
- 05.03.2022 05 Mar 01:30 Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı
Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı.
- 04.03.2022 04 Mar 16:05 Citroen'den C4'e özel mart ayında sıfır faizli kredi kampanyası
Citroen Türkiye, mart ayında C4 modeli için hayata geçirdiği özel kampanyasıyla yeni bir kompakt hatchback sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.
- 23.02.2022 23 Şub 11:49 Sıfır ve ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulunun karşısında
Rekabet Kurulunun birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 'rekabete aykırı hareket ettikleri' iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı başladı.
- 23.02.2022 23 Şub 10:06 Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu
TÜİK, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
- 23.02.2022 23 Şub 00:58 TEM'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 22.02.2022 22 Şub 16:14 Son dakika haberi: Sol şeritte duran araç zincirleme kazaya sebep oldu... 3 araç birbirine girdi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sol şeritte duran araç zincirleme kazaya sebep oldu.
- 21.02.2022 21 Şub 12:36 Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 18.02.2022 18 Şub 00:42 E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı E-5 Kadıköy istikametinde gerçekleşen, panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
- 17.02.2022 17 Şub 12:21 AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesinde
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ocak ayında çip sıkıntısı nedeniyle kayıtların tutulduğu son 29 yıldan beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
- 11.02.2022 11 Şub 15:05 Kazada yaralanan çocuk 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Karaman'da trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybeden 6 yaşındaki Fatih Ege Barçın, son yolculuğuna uğurlandı.
- 11.02.2022 11 Şub 14:51 Citroen'in binek ve ticari modellerdeki kampanyası devam ediyor
Citroen şubat ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarını bekliyor.
- 11.02.2022 11 Şub 09:03 TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki servis aracına çarpan cip takla attı
TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir cip otoyol kenarında park halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı.
- 11.02.2022 11 Şub 02:39 TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki servis aracına çarpan cip takla attı
TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki servis aracına çarpan cip takla attı - Servis aracına çarpan cipteki 3 kişi olay yerinden kaçtı TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir cip otoyol kenarında park halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı.
- 10.02.2022 10 Şub 14:33 Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine devrildi: 2 yaralı
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil zeytin bahçesine devrildi.
- 03.02.2022 03 Şub 14:09 Citroen'den C5 Aircoss SUV'a özel şubat kampanyası
Citroen Türkiye, şubat ayında C5 Aircross SUV modeli için "özel" bir kampanya hayata geçirdi.
- 02.02.2022 02 Şub 18:10 Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de dün Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeynep Bozkuş hayatını kaybetti.
- 01.02.2022 01 Şub 19:23 İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- 01.02.2022 01 Şub 19:08 Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- 31.01.2022 31 Oca 09:28 Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı
Maltepe'de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı.
- 31.01.2022 31 Oca 00:48 Maltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı
Maltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı Maltepe'de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı.
- 29.01.2022 29 Oca 13:02 Citroen, geçen yıl Türkiye pazarında yüzde 5 büyüdü
Citroen, 2021'de Türkiye pazarında önceki yıla göre yüzde 5 büyüdü.
- 29.01.2022 29 Oca 10:34 D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yüksek hızla viraja girmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü.
- 26.01.2022 26 Oca 10:23 Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
- 20.01.2022 20 Oca 15:15 Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servisleri Eurorepar akülerde indirim sunuyor
Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde tüm Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.
- 18.01.2022 18 Oca 11:44 Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.
- 15.01.2022 15 Oca 15:28 Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyor
Citroen, yeni yılın ilk ayında hem 2022 hem 2021 model ticari araç ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi avantajlarına ek olarak seçili modellerde geçerli KOBİ'lere özel kredi seçeneklerini müşterilerine sunuyor.
- 14.01.2022 14 Oca 22:17 Yola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Yola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı Karaman'da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- 13.01.2022 13 Oca 15:23 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listelerinin ilk sırasında yer aldı.
- 13.01.2022 13 Oca 11:04 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
- 12.01.2022 12 Oca 15:37 Yeni Citroen C5 Aircross daha iddialı ve prestijli tasarımla geliyor
Citroen'in tanıtıldığı ilk günden beri sunduğu konfor özellikleriyle öne çıkan modeli C5 Aircross, yenilenerek daha güçlü ve daha dikkati çekici bir görünümle yollara çıkıyor.
- 11.01.2022 11 Oca 03:17 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- 10.01.2022 10 Oca 21:13 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- 09.01.2022 09 Oca 00:58 Son Dakika | Samsun'da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 08.01.2022 08 Oca 11:44 Son dakika... 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı
Son dakika habere göre 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralıSAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 07.01.2022 07 Oca 16:59 Citroen'den yeni yıl kampanyası
Citroen, otomobilini değiştirmek için yeni yılı bekleyen ya da yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı.
- 06.01.2022 06 Oca 15:38 Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
- 06.01.2022 06 Oca 14:48 Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 CES'te sergiliyor
Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiliyor.
- 06.01.2022 06 Oca 03:12 TEM'de bariyere çarpan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'nin Çayırova İlçesi TEM Otoyolu'nda bariyere çarpıp savrulan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada, 3 kişi yaralandı.
- 05.01.2022 05 Oca 12:09 Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atan hafif ticari aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
- 04.01.2022 04 Oca 14:59 İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor
İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.
- 04.01.2022 04 Oca 08:53 Son dakika haberi! 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.
- 04.01.2022 04 Oca 00:22 Son dakika haber: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralı İş yeri sahibinin otomobille çarptığı motosiklet evin duvarını yıktı: Hırsızlık şüphelisi öldü, 2 yaralı Duvarı yıkılan evin sahibi: "Bomba patladı...
- 03.01.2022 03 Oca 08:27 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptıkları 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve tüketicinin ihtiyacına göre mikro mobilite çözümleri de üretebileceklerini söyledi. Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" diye konuştu.
- 03.01.2022 03 Oca 08:07 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: Küçük araçlar da üretebiliriz
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptıkları 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve tüketicinin ihtiyacına göre mikro mobilite çözümleri de üretebileceklerini söyledi. Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" dedi.
- 31.12.2021 31 Ara 22:56 Hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 yaralı
Sivas'ta virajı alamayan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı.
- 26.12.2021 26 Ara 18:05 Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 Yaralı
Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- 25.12.2021 25 Ara 23:12 Minik Citroen doğaya çıkıyor: My Ami Buggy Concept
Citroen, kentsel mobilite aracı Ami’nin ardından şimdi de doğa tutkunları için My Ami Buggy Concept’i tanıttı.
- 25.12.2021 25 Ara 12:15 Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyor
Citroen My Ami Buggy Concept aracı, kapıları olmayan gövdesi ve özel aksesuarları ile öne çıkıyor.
- 24.12.2021 24 Ara 12:48 Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdı
Stellantis Grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, insan kaynağını merkeze alarak çalışma süreçlerinde başlattığı...
- 22.12.2021 22 Ara 16:10 İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
- 21.12.2021 21 Ara 18:54 Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz kurunda başlayan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyatlarını düşürürken, sektör temsilcileri, tablonun 2-3 gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.
- 21.12.2021 21 Ara 10:10 Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi
- Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi -Motosikletlinin, ticari araç altında kaldığı anlar kamerada Sultanbeyli'de motorlu kuryeye çarpmamak için manevra yapan ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.
- 17.12.2021 17 Ara 11:04 Avrupa'da otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indi
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, kasım ayında çip sıkıntısı nedeniyle 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
- 14.12.2021 14 Ara 14:15 Dargeçit'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- 12.12.2021 12 Ara 15:10 Citroen Ami'nin resmi satış tarihi açıklandı
Fransız otomobil üreticisi Citroen’in ülkemizde bireysel müşterilere Mart ayında satışa sunacağı kentsel elektrikli mobilite çözümü Ami, İstanbul Şile’de düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına tanıtıldı.
- 11.12.2021 11 Ara 14:22 Citroen Ami, herkes için yüzde 100 elektrikli ulaşım çözümü sunuyor
Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile Türk tüketicisinin yol arkadaşı oluyor.
- 11.12.2021 11 Ara 11:32 Son dakika haberleri! Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı
Bir son dakika haberine göre Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
- 04.12.2021 04 Ara 12:37 Citroen'den sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim imkanı
Citroen, aralık ayında otomobil model yelpazesine yönelik sıfır faizli krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle satın alma koşulları sunuyor.
- 03.12.2021 03 Ara 11:00 Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladı
Son dakika gündem haberine göre Fransa'da ninja kılığındaki bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere saldırarak 2'sini elindeki kılıcıyla yaraladı.
- 02.12.2021 02 Ara 11:10 Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
- 29.11.2021 29 Kas 20:00 Son dakika haberi | İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi.
- 29.11.2021 29 Kas 16:53 Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açil'in hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
- 29.11.2021 29 Kas 13:07 Son dakika: Vali Ayhan, Başkan Açıl'ın ölüm haberini duyurdu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın geçirdiği kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.
- 26.11.2021 26 Kas 12:09 Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor
Türk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.
- 23.11.2021 23 Kas 10:12 Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu.
- 19.11.2021 19 Kas 12:39 Aynı yöne seyir halindeki araçlar çarpıştı: 5 yaralı
Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
- 18.11.2021 18 Kas 12:32 AB'de otomobil satışları ekimde sert düştü
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'un üzerinde azaldı.
- 15.11.2021 15 Kas 11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı en çok satan 10 otomobil markası belli oldu. Online pazarda Türkiye pazarı satış ortalama 33 gün iken, en hızlı satılan marka ise 28 günle Volkswagen oldu.
- 14.11.2021 14 Kas 11:05 İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.
- 12.11.2021 12 Kas 12:01 Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyor
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine kasım ayında da sürdürüyor.
- 11.11.2021 11 Kas 14:15 Citroen'in ticari araçlarda faizsiz kredi avantajı kasımda da sürüyor
Citroen, ticari araçlarda faizsiz kredi kampanyasını kasımda da devam ettiriyor.
- 10.11.2021 10 Kas 23:57 Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı
Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 06.11.2021 06 Kas 00:58 Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kastamonu D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.
- 05.11.2021 05 Kas 17:44 Son dakika! Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi... Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü Kastamonu D-100 karayolunda yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.
- 03.11.2021 03 Kas 20:43 Genç motokurye geçirdiği feci kazada aracın altında kalarak can verdi
İzmir'de işe gitmekte olan 25 yaşındaki bir motokurye, motosikletinin kontrolünü kaybedip devrilmesi sonucu otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
- 03.11.2021 03 Kas 13:31 Citroen'den kasımda faizsiz kredi ve nakit indirimi kampanyası
Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.
- 03.11.2021 03 Kas 11:24 Genç motokurye kazada hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, işe gitmekte olan genç motokurye, motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, aynı noktada 3 araç çarpıştı.
- 02.11.2021 02 Kas 16:02 Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti
Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.
- 02.11.2021 02 Kas 10:25 Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada
Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu.
- 27.10.2021 27 Eki 20:28 Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
- 26.10.2021 26 Eki 10:14 Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı
Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı Sıfır aldığı aracın triger kayışı kopunca soluğu mahkemede aldı 9 yıl sonra Yargıtay kararı verdi Sıfır aldığı aracın kayışı koptu, Yargıtay 'değiştirin' dedi Yıllar sonra gelen triger zinciri kararı Yıllardır hayalini kurduğu sıfır Citroen marka otomobili...
- 24.10.2021 24 Eki 18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
Doların bir hafta içerisinde 9,27 seviyesinden 9,60'a çıkması otomobil fiyatlarını da etkiledi. Sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanırken, 150 bin TL'nin altında araç kalmaması dikkat çekti.
- 24.10.2021 24 Eki 11:29 Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyor
Citroen, Accor ve JCDecaux geleceğin otonom ulaşım sistemlerini yansıtan "Urban Collectif" isimli ortaklık, gelecekteki ulaşım sistemlerinin güvenlik ve rahatlık esasıyla ele alınması gerektiği inancıyla devrim niteliğinde bir ulaşım konsepti yaratıyor.
- 15.10.2021 15 Eki 14:36 Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor
Citroen, işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle öne çıkan ticari araç ürün yelpazesi için özel alım fırsatlarını ekim ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.
- 15.10.2021 15 Eki 11:00 AB'de otomobil satışları eylülde sert düştü
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik azalış kaydetti.
- 09.10.2021 09 Eki 11:41 Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar
Citroen, ekim ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.
- 08.10.2021 08 Eki 12:07 Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çekerek avantajlı fiyatlarla ekim ayı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.
- 04.10.2021 04 Eki 16:51 Goodyear, Citroen için geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı
Goodyear, Citroen'in yeni Otonom Hareketlilik Vizyonu için özel geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı.
- 02.10.2021 02 Eki 12:15 Citroen E-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak
Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu E-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
- 01.10.2021 01 Eki 10:35 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller
Piyasada satın alınacak sıfır araç bulunamaması sebebiyle ikinci el araçlara ilgi tavan yaptı. Vatandaşlar fiyat araştırması yaparken, talebin fazla olması nedeniyle piyasa biraz pahalı durumda. İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan ikinci el otomobiller.
- 30.09.2021 30 Eyl 15:39 Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı
Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 29.09.2021 29 Eyl 15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
Fransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunulan Ami isimli otomobili kullanmak için Fransa'da B sınıfı ehliyet sahibi olmak bile gerekmezken, Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Azami hızı 50 kilometre olan ve rahat bir kullanım amaçlayan aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.
- 28.09.2021 28 Eyl 00:49 Ataşehir Tem'de feci kaza: 2 yaralı
Tem Ataşehir bağlantı yolu Edirne istikametinde şerit değiştirmek isteyen sürücü orta bariyere girdi.
- 27.09.2021 27 Eyl 20:53 Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki şeritli yolda hatalı sollama yapan araç, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.