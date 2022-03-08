Son Dakika Citroen Haberleri

17:38 Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi Rekabet Kurulunun birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 'rekabete aykırı hareket ettikleri' iddiasıyla yürütülen soruşturma sonuçlandı.

01:30 Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı.

16:05 Citroen'den C4'e özel mart ayında sıfır faizli kredi kampanyası Citroen Türkiye, mart ayında C4 modeli için hayata geçirdiği özel kampanyasıyla yeni bir kompakt hatchback sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

11:49 Sıfır ve ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulunun karşısında Rekabet Kurulunun birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 'rekabete aykırı hareket ettikleri' iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı başladı.

00:58 TEM'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

12:36 Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

00:42 E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı E-5 Kadıköy istikametinde gerçekleşen, panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

12:21 AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesinde Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ocak ayında çip sıkıntısı nedeniyle kayıtların tutulduğu son 29 yıldan beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

15:05 Kazada yaralanan çocuk 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Karaman'da trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybeden 6 yaşındaki Fatih Ege Barçın, son yolculuğuna uğurlandı.

14:51 Citroen'in binek ve ticari modellerdeki kampanyası devam ediyor Citroen şubat ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarını bekliyor.

09:03 TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki servis aracına çarpan cip takla attı TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir cip otoyol kenarında park halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı.

02:39 TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki servis aracına çarpan cip takla attı TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki servis aracına çarpan cip takla attı - Servis aracına çarpan cipteki 3 kişi olay yerinden kaçtı TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir cip otoyol kenarında park halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı.

14:09 Citroen'den C5 Aircoss SUV'a özel şubat kampanyası Citroen Türkiye, şubat ayında C5 Aircross SUV modeli için "özel" bir kampanya hayata geçirdi.

18:10 Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de dün Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeynep Bozkuş hayatını kaybetti.

19:23 İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

19:08 Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

00:48 Maltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı Maltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı Maltepe'de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı.

10:34 D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yüksek hızla viraja girmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü.

10:23 Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.

15:15 Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servisleri Eurorepar akülerde indirim sunuyor Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde tüm Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

11:44 Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

15:28 Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyor Citroen, yeni yılın ilk ayında hem 2022 hem 2021 model ticari araç ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi avantajlarına ek olarak seçili modellerde geçerli KOBİ'lere özel kredi seçeneklerini müşterilerine sunuyor.

22:17 Yola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı Yola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı Karaman'da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

15:23 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listelerinin ilk sırasında yer aldı.

11:04 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

15:37 Yeni Citroen C5 Aircross daha iddialı ve prestijli tasarımla geliyor Citroen'in tanıtıldığı ilk günden beri sunduğu konfor özellikleriyle öne çıkan modeli C5 Aircross, yenilenerek daha güçlü ve daha dikkati çekici bir görünümle yollara çıkıyor.

03:17 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

21:13 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

11:44 Son dakika... 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı Son dakika habere göre 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralıSAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

16:59 Citroen'den yeni yıl kampanyası Citroen, otomobilini değiştirmek için yeni yılı bekleyen ya da yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı.

15:38 Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

12:09 Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atan hafif ticari aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

14:59 İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.

08:53 Son dakika haberi! 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.

00:22 Son dakika haber: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralı İş yeri sahibinin otomobille çarptığı motosiklet evin duvarını yıktı: Hırsızlık şüphelisi öldü, 2 yaralı Duvarı yıkılan evin sahibi: "Bomba patladı...

08:27 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptıkları 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve tüketicinin ihtiyacına göre mikro mobilite çözümleri de üretebileceklerini söyledi. Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" diye konuştu.

08:07 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptıkları 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve tüketicinin ihtiyacına göre mikro mobilite çözümleri de üretebileceklerini söyledi. Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" dedi.

22:56 Hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 yaralı Sivas'ta virajı alamayan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı.

18:05 Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 Yaralı Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

23:12 Minik Citroen doğaya çıkıyor: My Ami Buggy Concept Citroen, kentsel mobilite aracı Ami’nin ardından şimdi de doğa tutkunları için My Ami Buggy Concept’i tanıttı.

12:15 Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyor Citroen My Ami Buggy Concept aracı, kapıları olmayan gövdesi ve özel aksesuarları ile öne çıkıyor.

12:48 Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdı Stellantis Grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, insan kaynağını merkeze alarak çalışma süreçlerinde başlattığı...

16:10 İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.

18:54 Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz kurunda başlayan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyatlarını düşürürken, sektör temsilcileri, tablonun 2-3 gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.

10:10 Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi - Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi -Motosikletlinin, ticari araç altında kaldığı anlar kamerada Sultanbeyli'de motorlu kuryeye çarpmamak için manevra yapan ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

11:04 Avrupa'da otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indi Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, kasım ayında çip sıkıntısı nedeniyle 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

14:15 Dargeçit'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı Mardin'in Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

15:10 Citroen Ami'nin resmi satış tarihi açıklandı Fransız otomobil üreticisi Citroen’in ülkemizde bireysel müşterilere Mart ayında satışa sunacağı kentsel elektrikli mobilite çözümü Ami, İstanbul Şile’de düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına tanıtıldı.

11:32 Son dakika haberleri! Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı Bir son dakika haberine göre Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

12:37 Citroen'den sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim imkanı Citroen, aralık ayında otomobil model yelpazesine yönelik sıfır faizli krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle satın alma koşulları sunuyor.

11:00 Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladı Son dakika gündem haberine göre Fransa'da ninja kılığındaki bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere saldırarak 2'sini elindeki kılıcıyla yaraladı.

11:10 Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

20:00 Son dakika haberi | İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı Son dakika haberi: İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi.

16:53 Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi İmranlı Belediye Başkanı Murat Açil'in hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

13:07 Son dakika: Vali Ayhan, Başkan Açıl'ın ölüm haberini duyurdu Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın geçirdiği kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.

12:09 Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor Türk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.

12:39 Aynı yöne seyir halindeki araçlar çarpıştı: 5 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

12:32 AB'de otomobil satışları ekimde sert düştü Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'un üzerinde azaldı.

11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı en çok satan 10 otomobil markası belli oldu. Online pazarda Türkiye pazarı satış ortalama 33 gün iken, en hızlı satılan marka ise 28 günle Volkswagen oldu.

11:05 İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi İkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.

12:01 Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyor Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine kasım ayında da sürdürüyor.

23:57 Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

00:58 Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü Kastamonu D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.

17:44 Son dakika! Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü Son dakika haberi... Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü Kastamonu D-100 karayolunda yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.

20:43 Genç motokurye geçirdiği feci kazada aracın altında kalarak can verdi İzmir'de işe gitmekte olan 25 yaşındaki bir motokurye, motosikletinin kontrolünü kaybedip devrilmesi sonucu otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

13:31 Citroen'den kasımda faizsiz kredi ve nakit indirimi kampanyası Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.

11:24 Genç motokurye kazada hayatını kaybetti İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, işe gitmekte olan genç motokurye, motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, aynı noktada 3 araç çarpıştı.

16:02 Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.

20:28 Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

10:14 Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı Sıfır aldığı aracın triger kayışı kopunca soluğu mahkemede aldı 9 yıl sonra Yargıtay kararı verdi Sıfır aldığı aracın kayışı koptu, Yargıtay 'değiştirin' dedi Yıllar sonra gelen triger zinciri kararı Yıllardır hayalini kurduğu sıfır Citroen marka otomobili...

18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi Doların bir hafta içerisinde 9,27 seviyesinden 9,60'a çıkması otomobil fiyatlarını da etkiledi. Sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanırken, 150 bin TL'nin altında araç kalmaması dikkat çekti.

11:29 Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyor Citroen, Accor ve JCDecaux geleceğin otonom ulaşım sistemlerini yansıtan "Urban Collectif" isimli ortaklık, gelecekteki ulaşım sistemlerinin güvenlik ve rahatlık esasıyla ele alınması gerektiği inancıyla devrim niteliğinde bir ulaşım konsepti yaratıyor.

14:36 Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor Citroen, işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle öne çıkan ticari araç ürün yelpazesi için özel alım fırsatlarını ekim ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.

11:00 AB'de otomobil satışları eylülde sert düştü Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik azalış kaydetti.

11:41 Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar Citroen, ekim ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

12:07 Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çekerek avantajlı fiyatlarla ekim ayı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.

10:35 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller Piyasada satın alınacak sıfır araç bulunamaması sebebiyle ikinci el araçlara ilgi tavan yaptı. Vatandaşlar fiyat araştırması yaparken, talebin fazla olması nedeniyle piyasa biraz pahalı durumda. İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan ikinci el otomobiller.

15:39 Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Fransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunulan Ami isimli otomobili kullanmak için Fransa'da B sınıfı ehliyet sahibi olmak bile gerekmezken, Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Azami hızı 50 kilometre olan ve rahat bir kullanım amaçlayan aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.

00:49 Ataşehir Tem'de feci kaza: 2 yaralı Tem Ataşehir bağlantı yolu Edirne istikametinde şerit değiştirmek isteyen sürücü orta bariyere girdi.