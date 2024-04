Yeni nesil Citroen C3 Aircross özellikleri ve satış planı

Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı ve PlayStation 5 için çıkacak

Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından piyasaya sürülen popüler korsanlık oyunu Sea of Thieves, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip. Oyun, yakın zamanda PlayStation 5 için de çıkacak. Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 için piyasaya sürülecek ve oyuncu sayısı daha da artacak. Oyun, Steam'de 39,99 dolar, Xbox Store'da 669 TL ve PlayStation Store'da 999 TL fiyatla satılıyor. Sea of Thieves'in PC sistem gereksinimleri de açıklandı.