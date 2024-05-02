Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor

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2024'ün ikinci çeyreği için bedelli askerlik ücretlerinin hesaplamaları başladı. Günümüzde 182 bin 608 TL olan bedelli askerliğin, yılın ikinci çeyreğinde 219 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

02.05.2024 21:16  Güncelleme: 21:44
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Bedelli askerlikte yılın ikinci çeyreği için ücret hesaplamaları başladı. Halihazırda 182 bin 608 TL olan bedelli askerlik ücretinin, 2024'ün ikinci çeyreğinde 219 bin lira olacağı bekleniyor.

İlk olarak 2011 yılında yürürlüğe giren bedelli askerlik için geçtiğimiz 2023'ün başında bazı düzenlemeler yapılmış ve 2023 yılının ilk dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 TL olarak belirlenmişti. 2023'ün temmuz ayında ise ücret 122 bin 351 TL olmuştu. 2024 itibarıyla halihazırda güncel olan bedelli askerlik ücreti ise 182 bin 608 lira olarak uygulanıyor.

TEMMUZ AYINDA ZAM YOLDA

Yılın ikinci çeyreğinde memur maaşlarına yapılacak zam oranı sonrası bedelli askerlik ücreti de yeniden değerlendirilecek. Bu yılın temmuz ayında bedelli askerlik ücretine de enflasyon oranında zam yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK 219 BİN LİRA OLABİLİR

Yıl içinde şu ana kadar açıklanan enflasyon oranı ve yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik ücretinin de 219 bin liraya çıkması tahmin ediliyor.

Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Bedelli Askerlik 2023, Zam, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • tolga karabulut: ÖZEL SEKTÖR İŞÇİYE ZAM YAPINCA ÜRÜNLERİNE ZAM YAPIYOR HAİN OLUYOR DEVLET MEMUR MAAŞINA EMEKLILERE ZAM YAPINCA NE OLUYOR ? :) ANCA VERGİDEN PARA ALIN AMAN KATMA DEĞERLİ BİŞEY ÜRETMEYİN DESTEK OLMAYIN ! 4 4 Yanıtla
  • Emir Yaşlı: Zengin parası olan askerlik yapmasın parası olmayana vatanı korusun her zaman bu dartı yalnış hesaplama yapıyor birgün garibanında dartısı muhakkakki ağır basar inşallah 3 1 Yanıtla
  • Tuci: çok iyi ya 4 0 Yanıtla

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