Ankara Keçiören\'de sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki araçlar hasar gördü

Ankara Keçiören'de sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki araçlar hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanağın etkisiyle belediyenin çalışma yaptığı yol çöktü. Park halindeki çok sayıda araç hasar gördü; vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterdi, itfaiye mahsur araçları kurtarmaya çalışıyor.
YOL ÇÖKTÜ, PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanağın etkisiyle belediyenin çalışma yaptığı yol çöktü. Çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
ANKARA,
Kaynak: DHA
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