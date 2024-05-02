CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. Görüşme olumlu bir havada geçti. Özel, Erdoğan'a 'Cumhuriyet Ateşi' isimli obje ve mesir macunu hediye etti. Erdoğan ise Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

02.05.2024 20:21  Güncelleme: 20:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. Liderler, tarihi görüşmede birbirlerine hediye verdi.

GÖRÜŞME OLUMLU HAVADA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in merakla beklenen görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP kaynaklarından alınan ilk kulis bilgilerine göre görüşme olumlu bir havada geçti.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediyeyle gitti

CUMHURİYET ATEŞİ İSİMLİ OBJE VE MESİR MACUNU HEDİYE ETTİ

Önemli görüşmede liderlerin hediyeleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Özel, görüşmede Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Yalnızca 2023 adet üretilen objenin değeri, 9 bin 550 TL. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediyeyle gitti

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E FİNCAN TAKIMI, ÇAY VE BAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

CHP lideri Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 10 bin liralık hediye
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, AK Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mecoli: Memleketin özlenen tablosu bay Kemal görsün 117 17 Yanıtla
  • Ankara null: rezil ne hediyesi daha cok zengin etmek icinmi aldin o hediyeleri :(( 2 103 Yanıtla
  • Osman Dönmez: Türkiyeye yakışır siyaset budur,umarım devam eder nezaketle memleketi yönetir muasır medeniyete örnek oluruz 97 1 Yanıtla
  • Tuci: emekliler onbine talim 9 30 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: çok para,Bir buket alsan yeterliydi… 4 19 Yanıtla
  • Tuci: ya sonra 4 6 Yanıtla
  • Cht Unr: on bin TL ile sadece mesir macunu alınır demek 0 2 Yanıtla
  • Veysel Çelik: Çay olmazsa olmaz :)) 0 0 Yanıtla

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