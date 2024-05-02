CHP lideri Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 10 bin liralık hediye

Politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. Liderler, tarihi görüşmede birbirlerine hediye verdi.

GÖRÜŞME OLUMLU HAVADA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in merakla beklenen görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP kaynaklarından alınan ilk kulis bilgilerine göre görüşme olumlu bir havada geçti.

CUMHURİYET ATEŞİ İSİMLİ OBJE VE MESİR MACUNU HEDİYE ETTİ

Önemli görüşmede liderlerin hediyeleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Özel, görüşmede Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Yalnızca 2023 adet üretilen objenin değeri, 9 bin 550 TL. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E FİNCAN TAKIMI, ÇAY VE BAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.