Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. Liderler, tarihi görüşmede birbirlerine hediye verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in merakla beklenen görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP kaynaklarından alınan ilk kulis bilgilerine göre görüşme olumlu bir havada geçti.
Önemli görüşmede liderlerin hediyeleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Özel, görüşmede Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Yalnızca 2023 adet üretilen objenin değeri, 9 bin 550 TL. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye - Son Dakika
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