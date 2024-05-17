Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partili 2 müşahidi öldürüp müebbet hapis cezası alan ismi de affetti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partili 2 müşahidi öldürüp müebbet hapis cezası alan ismi de affetti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ve aralarında çok sayıda 28 Şubat hükümlüsü generalin de tahliyesini getiren "af" kararında dikkat çeken bir kişi de yer aldı. Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Malatya'nın Pütürge ilçesinde Saadet Partisi'nin 2 müşahidini öldüren Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası 67 yaşındaki Hacı Sülük'ün müebbet hapis cezasını affetti.

17.05.2024 11:00  Güncelleme: 11:14
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Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan af kararıyla aralarında çok sayıda 28 Şubat hükümlüsü generalin de bulunduğu 14 kişinin kalan cezaları sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

SÜLÜK'ÜN MÜEBBET HAPİS CEZASI AFFEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını affettiği kişiler arasında yer alan bir isimse dikkat çekti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Malatya'nın Pütürge ilçesinde Saadet Partisi'nin 2 müşahidini öldürenlerden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası 67 yaşındaki Hacı Sülük'ün müebbet hapis cezası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Daha önce sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen Hacı Sülük'ün cezası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle tamamen affedildi. Kararnamede, Hacı Sülük'ün affedilmesine, "Sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp Kurulu'nun raporu" dayanak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partili 2 müşahidi öldürüp müebbet hapis cezası alan ismi de affetti

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019'daki yerel seçim günü, Malatya'nın Pütürge ilçesi Bölünmez mahallesinde meydana gelen olayda, yaşlı bir çiftin kabine girip oy kullanmak istemesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönmüş, silahla vurulan Saadet Partisi müşahitleri Hasan ve İlyas Aktaş, hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra, AKP'li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ü babası Hacı Sülük ile kardeşi O.S., yeğenleri H.Ö.S, A.S. ve M.S. yakalanmış, güvenlik nedeniyle Kırşehir'de yargılanmıştı. Hacı Sülük ile yakın akrabaları, cinayetler sebebiyle 2'şer kez müebbet hapis cezası ve bir kişiyi yaralamaktan 2 yıl 8 ay 15'er gün hapis cezası almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partili 2 müşahidi öldürüp müebbet hapis cezası alan ismi de affetti

Mikail Sülük, 28 Şubat, Pütürge, Malatya, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partili 2 müşahidi öldürüp müebbet hapis cezası alan ismi de affetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yeşildağ: Böyle adalet olur mu 38 0 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Adam öldür 5 yıl yat. çık. Mağdurun hiç mi hakkı yok, ona sormadan böyle bir sey nasıl yapılır 11 0
  • Emir Kozcu: Nerden tutarsanız tutun çürümüş bir insan cesedi gibi eti elinizde kalıyor ülkemizin hali. Adalet mi Adal -Et mi belli degil 33 0 Yanıtla
  • Ramazan Memiş: Adalet nerde ?? 26 0 Yanıtla
  • Aa: memleketteki adalet sistemi 14 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Rahmetlilerin sevenleri ne düşünüyor aceba gazetecilik yapmak istiyorsanız gidin birde onlara sorun 13 0 Yanıtla
  • Recep Özdoğan: içerde yer yok o kadar mahkum nere konulacak 7 5 Yanıtla
  • Önder null: saadet goz dagi 4 0 Yanıtla
  • Vedat Uygur: Ölenlerin yakınları bayram etsin bence ve ellerini ovuştursunlar 2 0 Yanıtla

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