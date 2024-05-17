Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Madelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez özel aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Çetelerin taleplerini yerine getirmediği için ölüm tehditleri aldığı ortaya çıkan Fernandez'in ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınayan Petro, zanlıların derhal yakalanması talimatını verdi. Fernandez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Petro, "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak, Fernandez, alçakça öldürüldü. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli talimatları verdim" ifadesini kullandı.
Muhalefet partileri ise hükümetten hapishane müdürlerinin can güvenliğinin sağlanmasını istedi.
Son Dakika › Dünya › Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)