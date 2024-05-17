Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi - Son Dakika
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Dünya

Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi

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Kolombiya'da çetelerin taleplerini yerine getirmeyen hapishane müdürü otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zanlıların derhal yakalanması talimatını veren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli çalışmalar yapılacak" dedi.

17.05.2024 10:07
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Madelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez özel aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

CUMHURBAŞKANI PETRO TALİMATI VERDİ

Çetelerin taleplerini yerine getirmediği için ölüm tehditleri aldığı ortaya çıkan Fernandez'in ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi
Elmer Fernandez.

"FERNANDEZ ALÇAKÇA ÖLDÜRÜLDÜ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınayan Petro, zanlıların derhal yakalanması talimatını verdi. Fernandez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Petro, "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak, Fernandez, alçakça öldürüldü. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli talimatları verdim" ifadesini kullandı.

Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi

"CAN GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAYIN"

Muhalefet partileri ise hükümetten hapishane müdürlerinin can güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Kolombiya\'da hapishane müdürü aracında infaz edildi

Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yasin Dağlı: öyle bir ülkede en azından zırhlı bir arabaya binseydin. 6 0 Yanıtla
  • caps lock: Pablo Escobar'ın uzantıları hala devam ediyor demek ki. 4 1 Yanıtla
    ferhat eser: çen pabloyudamı bilirsin oyy kıyamam:)) 6 5 caps lock: Senin taktiği kullanıyorum. Hemen googla yazıp bakıyorum. Google Fatih'i Ferhat Eser :) 2 0
  • Fayton Faytoncu: Aklıma el Chapo geldi. … 1 0 Yanıtla
  • saban akkus: bazuka ile mi vurulmuş tek atışta ölmüş bence şanssızlık korkutacaklardı herhalde kafasına geldi öldü 0 0 Yanıtla
  • Ankara null: kotuler herzmn kazaniyor iste dunyanin geldigi hal 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kolombiya'da hapishane müdürü aracında infaz edildi - Son Dakika
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