İtalya'nın kuzeyi sele teslim! Aşırı yağışlarda 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İtalya'nın kuzeyi sele teslim! Aşırı yağışlarda 15 kişi hayatını kaybetti

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İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşandı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Emilia-Romagna bölgesinde 15 kişinin sel felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı. İtfaiye, 3 bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü ve binlerce müdahale yaptıklarını belirtti.

17.05.2024 10:14
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Küresel ısınmayla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerinden aşırı yağış haberleri gelmeye devam ediyor. Endonezya'da 58, Brezilya'da 150, İtalya'da ise 15 kişi yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybetti. Aşırı yağışın vurduğu bölgeler adeta savaş alanına döndü. Ekipler ise gece gündüz demeden kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

KURTARMA EKİPLERİ BİNLERCE NOKTAYA MÜDAHALE ETTİ

Son olarak ise İtalya'nın kuzeyinde Emilia-Romagna, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Emilia-Romagna'da 15 kişinin selde hayatını kaybettiğini duyurdu. Ekiplerin 3 bölgede faaliyetlerini sürdürdüğü ve binlerce müdahale yaptıkları öğrenildi.

Dünya sel felaketiyle boğuşuyor! İtalya'yı vuran aşırı yağışlarda 15 kişi öldü

15 KİŞİ CAN VERDİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ KURTARILDI

Emilia-Romagna bölgesinde 15 kişi yaşamını yitirirken, İtfaiye'nin yaptığı açıklamada, "16 Mayıs'tan acil durumun sonuna kadar hiç ara vermeden çalışan Ulusal Kolordu'nun hava kuvvetleri tarafından 300'ün üzerinde kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş ve hastaneye kaldırılan 12 kişi, 6 çocuk, hamile bir kadın, kalp rahatsızlığı olan bazı kişiler ve hipotermi geçiren birçok kişi kurtarılmıştır" denildi.

Dünya sel felaketiyle boğuşuyor! İtalya'yı vuran aşırı yağışlarda 15 kişi öldü
İtalya\'nın kuzeyi sele teslim! Aşırı yağışlarda 15 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İtalya'nın kuzeyi sele teslim! Aşırı yağışlarda 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'nın kuzeyi sele teslim! Aşırı yağışlarda 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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