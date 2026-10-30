Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın davetine icabetle yarın Türkiye\'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ZELENSKİ YARIN TÜRKİYE'DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında iki liderin İstanbul’da bir araya gelmesi, ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması planlanıyor.

Kritik zirvede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve olası barış süreçleri öncelikli gündem maddesi olacak. Görüşmede ayrıca Karadeniz güvenliği, tahıl koridorunun yeniden işler hale getirilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği adımları ele alınacak.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanVolodimir ZelenskiyUkraynaTürkiyeGüncelDünyaSon Dakika

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