Habere göre Ukrayna, Rus rafinerilerine saldırılarını kasım ortasına dek askıya aldı

WASHINGTON, 30 Ekim (Xinhua) -- The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Ukrayna, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını askıya aldı.

Gazetenin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı perşembe günkü haberinde, bu kararda, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalar süren baskısının Kiev'in ABD desteğine duyduğu güveni sarstığı ve bu durumun saldırıların durdurulmasında etkili olduğu belirtildi.

Habere göre, ABD-Ukrayna ilişkilerindeki krizin doruk noktasına ulaştığı geçen haftanın başında saldırılar gayriresmi olarak durduruldu. Bu durumun ABD'deki ara seçimlerin sonrasına ve muhtemelen kasım ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Bu ayın başlarında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'nin Rus rafinerilerine saldırarak küresel dizel yakıt arzında kesintiye yol açtığını öne süren Trump, "Bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına kavuşma zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Dünya genelindeki dizel yakıtın büyük bir bölümünü Rusya tedarik ediyor. Zelenskiy'nin saldırıları, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın dizel yakıt konusunda sorun yaşaması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın SpaceX şirketi de geçen hafta Ukrayna'nın, şirketin Starlink uydu internet hizmetine erişimini kısıtlamıştı. Musk cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sivil bir ticari hizmet olan Starlink'in insanların öldürüldüğü insansız hava aracı saldırılarında kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmemiştir ve verilmemelidir" dedi.

Trump'ın geçen yıl yeniden başkan seçildiğinde Kiev'e sağlanan ABD askeri ve finansal yardımının büyük kısmını kestiği, ancak Ukrayna'nın Starlink'e, ABD'nin istihbarat paylaşımına ve Patriot füze savunma sistemlerine bağımlılığının devam etmesinin, ülkeyi ABD baskısına karşı savunmasız bıraktığı vurgulandı.

Bu ayın başlarında ABD, Rusya'nın dizel yakıt ihracatına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdı. Bu plana göre Rusya, rafinerilerinin durumuna bağlı olarak ABD'ye ve küresel pazara ekim ayında 2,25 milyon varil, kasım ayında 3,75 milyon varil ve hemen sonraki dönemde 7,5 milyon varil teslim edecek.