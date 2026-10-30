Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

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Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği saldırıda, 15 yaşındaki ritmik jimnastikçi Yana Peşkova ve aynı yaştaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Saldırıda 4'ü çocuk 31 kişi yaralanırken, genç sporcunun ölüm haberini eğitim gördüğü Magic Sports jimnastik stüdyosu duyurdu. Rus güçleri, Dnipro ve Harkiv kentlerine de saldırılar düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları can almaya devam ediyor. Rus güçlerinin 29 Ekim'de Çernihiv kent merkezine düzenlediği saldırıda, 15 yaşındaki ritmik jimnastikçi Yana Peşkova hayatını kaybetti.

Genç sporcunun ölümünü, eğitim gördüğü Magic Sports ritmik jimnastik stüdyosu duyurdu. Peşkova'nın Çernihiv'deki 1 No'lu Lisede öğrenim gördüğü belirtildi.

SINIF ARKADAŞI DA AYNI SALDIRIDA ÖLDÜ

Saldırıda Yana Peşkova'nın yanı sıra aynı okulda eğitim gören 15 yaşındaki sınıf arkadaşı Maria Mozgova da yaşamını yitirdi.

Ukrayna polisinin paylaştığı son bilgilere göre, saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken 4'ü çocuk toplam 31 kişi yaralandı.

Kent merkezini hedef alan saldırı nedeniyle bazı iş yerlerinde ve araçlarda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılara müdahale ederek arama ve kurtarma çalışmaları yürüttü.

SPOR KULÜBÜNDEN YÜREK BURKAN VEDA

Yana Peşkova'nın eğitim gördüğü Magic Sports ritmik jimnastik stüdyosu, genç sporcunun ölümünün ardından duygusal bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Henüz 15 yaşındaydı. Stüdyomuzun öğrencisi, spor ailemizin bir parçasıydı. Önünde koca bir hayat, sayısız hayal, plan ve mutlu an vardı" ifadelerine yer verildi.

Genç sporcunun neşeli ve güler yüzlü kişiliğiyle hatırlanacağı belirtilen açıklamada, "Artık aramızda olmadığını kabullenmek imkansız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Bu acıyı hafifletecek kelime yok. Bizim Yana'mız, meleğimiz" denildi.

UKRAYNA'NIN FARKLI KENTLERİ DE HEDEF ALINDI

Rus güçlerinin saldırıları Çernihiv ile sınırlı kalmadı. Akşam saatlerinde Dnipro kentindeki bir yurt binası hedef alınırken Harkiv'e de füze saldırısı düzenlendi. Çernihiv'de ise saldırılarda hayatını kaybedenler için 30 Ekim yas günü ilan edildi.

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