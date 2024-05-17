Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

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Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Audi A8 makam aracı tasarruf tedbirleri kapsamında iade etti. Yapılan açıklamada "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir" denildi.

17.05.2024 11:36  Güncelleme: 12:03
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın envanterindeki Audi A8 araç da iade edildi.

DİYANET AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet'ten yapılan açıklama şöyle;

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulayacağımız tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

- Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

- Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

- Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

- Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

- Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

- Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."

MAKAM ARAÇLARINA SIKI TAKİP

Yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmet alımı suretiyle kullanılan mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.

Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak. İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler hariç olmak üzere, hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak.

Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirler arası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze vb.) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Mehmet Aydın: Niye zahmet edip iade ettin ali binseydin depoyu biz doldururduk 139 18 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Bugünde diyenet vakfı cami yaptıracakmış yurt dışında, para topluyorlar. Gelde ver. Türkiyedeki camiler yetmedi, yurtdışına yapacak. 13 5 Ahmet Ateş: Diyanetin milli eğitim bakanlığı kadar ödeneği var, bu güne kadar vatana millete faydalı hiç bir şeylerini duymadım Din adamları para için görev yapmamalı diyanet ödeneği kesilip kapatılmalı, görelim bakalım Allah için kaç gün ibadet edecekler. 12 0
  • Cihan Dalsuna: pekii güzel ve duyarlı bir hareket bunun için teşekkür ediyoruz AMA!! bundan önceki yapılan gereksiz harcamaların hesabını neden halk vermek zorunda kaldı din de gösteriş yoktur diye vaaz verilirken neden bu güne kadar tasarruf yapılmadı ve neden halka çıktı bütün bunların faturası ?? 107 8 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Halk duydu diye iade edildi.Birsey yapiyorsaniz Allah için vatan için halk için yapın 95 2 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Hay Allah. A9 mu çıkmış ? 69 12 Yanıtla
    Mert Pktkn: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının ilk çeyreğinde yaptığı harcama belli oldu. Diyanet, dört ayda 31,8 milyar TL’lik harcama gerçekleştirdi. Bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet, dört ayda yaptığı harcama günlük 265 milyon 284 bin TL’ye denk geliyor.” “Bize bakıp da müslümanlıktan soğuyan olursa, vebalini taşıyamayız” (Ali Erbaş) 13 5
  • Bülent Tan: zahmet oldu. 55 10 Yanıtla
  • Yunus Kaba: dinin başındaki dinsiz olunca böyle olur size fakirliği över kendileri zengin yaşar 37 11 Yanıtla
  • özkan milezoğlu: DEMEK Kİ AUDİ A10 A15 FALAN ALACAKLAR 36 8 Yanıtla
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