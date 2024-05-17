Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince yazılabilecek

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. SGK'yı yeni bir hizmet modeline taşımayı da amaçladıklarını belirten Bakan Işıkhan, "SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

2 milyon raporlu ilaç kullanan vatandaşın yeni düzenlemeden faydalanabileceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz üzere vatandaşlarımız, raporlu ilaçlarının bir kısmını reçete ettirebilmek için hastanelere gitmek ve ilgili doktordan yazdırmak durumundalar. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

RAPORU DÜZENLEYEN HEKİM 1 YILA KADAR REÇETE YAZABİLECEK

Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçlara yeni düzenleme ile eklenen ilaçların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını da belirten Işıkhan, "Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3'er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler" diye konuştu.

"3,2 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasının ardından Sağlık Uygulama Tebliği ile hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde ciddi bir tasarruf sağlandığını belirtti. Işıkhan, "Göreve geldiğimden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız" dedi.

SGK'DA YENİ HİZMET MODELİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni bir hizmet modeline taşımayı amaçladıklarını belirten Işıkhan, "Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" ifadelerini kullandı.