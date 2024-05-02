Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

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Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticari ilişkilere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

02.05.2024 23:03  Güncelleme: 23:29
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye'den ses getirecek yeni bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, bu kez de ikinci aşamaya geçerek İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurdu.

"İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ"

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracat ve ithalatın tamamen durdurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." denildi.

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

"YENİ TEDBİRLER KESİN VE KARARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANACAK"

Açıklamada, "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacak." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal planına Türkiye sert tepki göstermişti. İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Türkiye-İsrail hattında ticari ilişkiler de durma noktasına gelmişti.

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

ERDOĞAN: O İŞ BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 24 Nisan'da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile yaptığı ikili basın toplantısında gelen bir soru üzerine "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" açıklaması yapmıştı.

54 ÜRÜN GRUBUNUN İHRACATINA YASAK

Türkiye geçtiğimiz ay İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı.

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 6,8 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

Ticaret Bakanlığı, Türkiye, İhracat, İsrail, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • serkan üçler: geç kalınmış bi karar olsada yine de iyi oldu.ancak İsrail'den ziyade onu besleyen Abd ile de iliskileri askıya almak lazım. 40 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Bunu coca cola gösterecek ! 22 3 Yanıtla
  • Bülent Tan: atı alan üsküdarı geçti. Bu bir itiraftır evet ticaret yaptık diye. 13 1 Yanıtla
    Özkan Tunç: İtiraf etmeye gerek yok ki zaten herkes tarafından biliniyordu zaten 3 1
  • Harun Doğan: Çok.geç kalınmış bir kara ama olsun iyi bir karar 11 1 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: İnanakmı?? 8 0 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Senin inanıp inanmaman kimsenin de çok umrunda olacağını düşünmüyorum 6 4
  • Fatih şahan: Essahmı 4 4 Yanıtla
  • Nurullah Okumuş: Allahu Ekber gecikmeli ama yerinde bir karar oldu. 6 0 Yanıtla
  • Salih Karadayı: her şey tanışıklı dönüşümlü ANLAYANA SAZ ANLAMAYANA DAVUL ZURNA AZ 3 2 Yanıtla
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