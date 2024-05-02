Güncel

Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.