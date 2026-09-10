Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ailesiyle ilgili yeni iddia: Bir çocuğu daha var

Dünyanın en kapalı rejimlerinden Kuzey Kore'de lider Kim Jong Un'un ailesine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kim Jong Un'un kızı ve olası halefi olarak gösterilen Kim Ju Ae'nin cinsiyeti bilinmeyen daha küçük bir kardeşi bulunduğunu değerlendirdiğini açıkladı

KİM JU AE'NİN KARDEŞİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Güney Kore istihbaratının açıklamasına göre Kim Ju Ae'nin kendisinden küçük bir kardeşi bulunuyor. Ancak söz konusu çocuğun kız mı erkek mi olduğu bilinmiyor. NIS, Kuzey Kore yönetiminin aşırı gizliliği nedeniyle aile yapısına ilişkin bilgilerin doğrulanmasının güç olduğunu belirtiyor.

“HALEF OLARAK HAZIRLANIYOR”

NIS, Kim Ju Ae'nin Kuzey Kore liderliğinin gelecekteki halefi olarak hazırlık sürecinde olduğunu değerlendiriyor. Güney Kore istihbaratı, Ju Ae'nin özellikle son dönemde babasıyla birlikte önemli askeri ve siyasi etkinliklerde daha fazla görünmesini bu sürecin işaretlerinden biri olarak değerlendiriyor.

AĞABEY İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR

Güney Kore istihbaratı aynı zamanda Kim Ju Ae'nin kendisinden büyük bir erkek kardeşi olup olmadığını da araştırıyor. Ancak NIS, böyle bir kardeşin varlığı doğrulansa dahi halef konumunda görülmediğini belirtiyor.

KİM AİLESİNİN ÇOCUKLARI HAKKINDA ÇOK AZ BİLGİ VAR

Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun çocuklarının sayısı ve doğum sıraları konusunda yıllardır belirsizlik bulunuyor. Güney Kore istihbaratı daha önce Kim ailesinin üç çocuğu olabileceğini değerlendirmişti. 2023'teki istihbarat değerlendirmelerinde Ju Ae'nin bir ağabeyi ve cinsiyeti bilinmeyen bir başka kardeşi olabileceği belirtilmişti.

JU AE SON DÖNEMDE ÖNE ÇIKIYOR

Kim Ju Ae, 2022'den bu yana babasının yanında füze denemeleri, askeri geçitler ve önemli devlet törenlerinde sık sık görüntüleniyor. Son dönemdeki görünürlüğünün artması, Güney Kore tarafından gelecekteki liderlik rolüne hazırlık işareti olarak değerlendiriliyor. Kuzey Kore devlet medyası da Ju Ae için daha önce liderler için kullanılan ifadelerden biri olan “rehberlik eden büyük kişi” anlamındaki “hyangdo” ifadesini kullandı.