AK Parti\'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı\'dan ilk açıklama: Tek önceliğim Foça

İzmir'de siyasi gündemi hareketlendiren gelişme yaşandı. CHP'den Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda parti rozeti takılan Fıçı, kararının ardından yaptığı açıklamada, “Siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım” dedi.

“KALBİMDE VE AKLIMDA YALNIZCA FOÇA VARDI”

Göreve geldiği ilk andan itibaren önceliğinin Foça olduğunu belirten Fıçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğim ilk andan itibaren kalbimde ve aklımda yalnızca tek bir öncelik yer aldı: Foça.”

Hemşehrilerinin kendisine verdiği emanete layık olmak ve ilçenin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalıştığını belirten Fıçı, şahsi bir siyasi ikbal ya da kariyer hesabı gütmediğini vurguladı.

“FOÇA İÇİN CESUR ADIMLAR ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ”

Foça'nın gerçek potansiyeline ulaşması için cesur adımlar atılması gerektiğini ifade eden Fıçı, belediyeciliğin siyasi sınırların ve kutuplaşmaların ötesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Fıçı, “Foça’mızın gerçek potansiyeline kavuşması, kabuğunu kırması ve hak ettiği değere ulaşması bazen büyük bir cesaret gerektirir. Bizler de Foça için bu cesur adımları atmaktan asla çekinmeyeceğiz” dedi.

“SİYASİ YOLCULUĞUMA AK PARTİ ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEĞİM”

Kararının gerekçesini de açıklayan Fıçı, belediyecilik anlayışında tüm kurumlarla diyalog kurulmasının önemine dikkat çekti.

Fıçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kentimizin ortak aklını, hizmet üretme iradesini ve çalışma kararlılığını daha güçlü kılmak adına; siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım.”

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Fıçı, Foça için hazırladıkları çalışma ve projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını belirterek kendisine gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti.

“Foça’mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.”

“GEÇMİŞ EMEĞE MESAFE KOYMAK DEĞİL”

Parti değişikliğinin geçmişte birlikte çalıştığı isimlere yönelik bir tavır olmadığını belirten Fıçı, bugüne kadar Foça için emek veren herkesin katkısının kıymetli olduğunu söyledi.

Fıçı, sandıkta iradesini ortaya koyan tüm Foçalıların tercihine de saygı duyduğunu belirterek, “Bu karar, geçmiş emeğe ya da birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımıza bir mesafe koyma adımı asla değildir” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN FOÇALILARIN BELEDİYE BAŞKANIYIM”

Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Fıçı, siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm Foçalılara hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

“Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki: Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Foçalıların Belediye Başkanıyım.”

Fıçı, “Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Bizim anlayışımızda ötekileştirme değil, ortak paydamız olan Foça’da birleşmek vardır” dedi.

“ASIL ODAĞIM SAHADA ÇÖZÜM ÜRETMEK OLACAK”

Demokratik şekilde yapılacak eleştiri ve görüşleri saygıyla karşılayacağını belirten Fıçı, bundan sonraki süreçte önceliğinin sahada hizmet üretmek olduğunu söyledi.

Fıçı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Benim asıl odaklanacağım yer; sokakta hemşehrilerime dokunan, sorunları sahada çözen samimi ve icraatçı belediyecilik olacaktır.”

Fıçı, tüm enerjisini Foça için kullanmaya devam edeceğini belirterek, “Tüm enerjimi, zamanımı ve sevgimi güzel Foça’mıza adamaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Fıçı'nın AK Parti'ye geçişi, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen rozet töreniyle resmileşti. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.