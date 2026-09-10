Fenerbahçe'den resmi açıklama: İsmail Kartal'a şişe atan taraftar bulundu! İşte cezası - Son Dakika
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Fenerbahçe'den resmi açıklama: İsmail Kartal'a şişe atan taraftar bulundu! İşte cezası

Fenerbahçe\'den resmi açıklama: İsmail Kartal\'a şişe atan taraftar bulundu! İşte cezası
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Fenerbahçe Kulübü, Roma maçında teknik direktör İsmail Kartal'a tribünden şişe fırlatan kişinin yakalandığını ve 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men cezası uygulandığını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile karşılaşan Fenerbahçe Kulübü, zorlu maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftar bulundu.

ARTIK MAÇLARA GİREMEYECEK

Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'a tribünden şişe fırlatan kişinin yakalandığını ve 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men cezası uygulandığını açıkladı. 

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a su şişesiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu ve deneyimli teknik adamın gördüğü baskının ardından istifa ettiğini ifade etti. 

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den resmi açıklama: İsmail Kartal'a şişe atan taraftar bulundu! İşte cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • adnanozer8169@gmail.com [email protected]:
    terbiyesizlikden başka bir şey değil ,bu spor hazmedemiyorsan maça gelme kardeşim .ayıp çok ayıp. 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den resmi açıklama: İsmail Kartal'a şişe atan taraftar bulundu! İşte cezası - Son Dakika
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