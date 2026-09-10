Adıyaman Gölbaşı'nda tartıştığı babasını 5 kez bıçaklayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda tartıştığı babasını 5 kez bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Adıyaman Gölbaşı\'nda tartıştığı babasını 5 kez bıçaklayan şahıs gözaltına alındı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını sırtından defalarca bıçaklayarak yaraladı. Yaklaşık 5 bıçak darbesiyle yaralanan baba hastaneye kaldırılırken şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını sırtından defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yukarıçöplü mevkiinde bulunan bir evde Hakan G. (41) ile babası olan Kadir G. (68) arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan G., eline aldığı bıçakla babası Kadir G.'yi sırtından bıçakladı. Yaklaşık 5 bıçak darbesi ile yaralanan Kadir G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan G. ise olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman Gölbaşı'nda tartıştığı babasını 5 kez bıçaklayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı'nda tartıştığı babasını 5 kez bıçaklayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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