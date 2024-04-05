Citroen e-C4: Elektrikli Mobiliteyi İlerletmek İçin Yeni Bir Adım

Citroen, elektrikli mobiliteyi ilerletmek için tamamen elektrikli ë-C4 modeliyle adımlarını sürdürüyor. Marka, herkesin erişimine uygun ulaşım sağlama hedefiyle Türkiye'de ë-C4'ü piyasaya sürdü. Citroen e-C4 inceleme sizlerle.
Citroen e-C4 inceleme
Mobilite dünyasının her alanını kapsayan ë-C4, müşteri gereksinimlerini karşılayan ve erişilebilir şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü sunuyor. 50 kWh ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor.
Günlük kullanımda 100 kW motor seçeneği ile 468 km, 115 kW motor seçeneği ile 560 km'lik menziliyle ë-C4, Charge My Car uygulaması aracılığıyla şarj sürecini yönetmeyi kolaylaştırıyor. Avrupa genelinde 300 bin şarj noktasına erişim sağlayan bu uygulama, seyahat planlamasını ve şarj noktalarını bulmayı kolaylaştırıyor.
Günlük kullanımda sessiz, sarsıntısız ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunan ë-C4, iş, alışveriş veya gezmek için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ofiste veya evde geleneksel bir priz veya Wall Box ile şarj edilebilir, böylece günlük şarj ihtiyacı kolaylıkla karşılanırken, 411 km'lik menzil her gün şarj etme gereksinimini ortadan kaldırıyor.
Uzun yolculuklar için de ideal olan ë-C4, kompakt bataryası ve hızlı şarj özelliğiyle düşük tüketim ve optimize edilmiş elektrik tüketimi sağlıyor. Seyahat Planlayıcı özelliği, sürücülere rota boyunca hızlı şarj noktalarını bulmalarına ve duraklama sıklığını yönetmelerine yardımcı oluyor.
Elektrikli araçların sağladığı konforu yaşamak için sürücülerin rotalarını ve mola sürelerini optimize etmeleri gerekmektedir. Charge My Car uygulaması, Avrupa genelindeki şarj noktalarını bulmayı ve yolculuk maliyetlerini tahmin etmeyi kolaylaştırırken, ë-C4 kullanıcılarına keyifli ve güvenli seyahatler sunuyor.
ë-C4, elektrikli araçların sağladığı konforu yaşarken uzun yolculuklarda da etkili bir çözüm sunuyor. Bataryayı şarj etmek için gereken süre, dinlenme ve güvenlik molası sürelerinden çok daha kısa olduğundan, kullanıcılar rahatça uzun mesafelere seyahat edebiliyor.
Citroen e-C4 100 kW motor seçenekli modeli Shine Bold donanım paketiyle birlikte 1.555.000 TL; 115 kW motor seçenekli Shine Bold donanım paketiyle birlikte 1.645.000 TL fiyatla Türkiye'de satışta bulunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Citroen e-C4: Elektrikli Mobiliteyi İlerletmek İçin Yeni Bir Adım - Son Dakika
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