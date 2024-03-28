Mikro elektrik araç sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Fiat, Topolino modelinin fiyatı ve özellikleri ile gündem yarattı. Türkiye'de oldukça talep görmesi beklenen aracın başlangıç versiyonu, 449 bin 900 TL'lik fiyat etiketi ile sevenleriyle buluşacak. Modelin Plus donanımının fiyatı ise 479 bin 900 TL olarak belirlendi.
Fiat Topolino fiyatı ve özellikleri
Topolino'nun motorunun tamamen elektrikli olacağı belirtilirken, bu motorun tam 6 kW (8,2 HP) gücüne sahip olduğu açıklandı. Fakat aracın maksimum hızı 45 km/h ile sınırlanırken, maksimum sürüş menzili ise 75 kilometre olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobilin 220v kapasiteli standart bir priz aracılığı ile 4 saatten daha kısa bir sürede şarj olduğu belirtildi. Batarya değerinin ise 5,4 kWh olduğunu hatırlatalım.
Topolino modelinin boyutları ise 1400 mm genişlik, 2.535 mm uzunluk ve 1.530mm yükseklik olarak açıklandı. Fiat 500 serisine benzerliği ile dikkat çeken modelin, aynı segmentte yer aldığı Citroen Ami'ye karşı ülkemizde önemli bir seçenek olacağı konuşuluyor. İtalyanca'da Mickey Mouse anlamına gelen Topolino adı ise, aracın küçüklüğüne vurgu yapıyor.
Aracın standart donanımında gümüş detaylar, cam tavan, jant kapakları, vintage aynalar, telefon tutucu, siyah paspas, çanta taşıyıcı ve eşya taşıma filesi bulunuyor. Plus versiyon ise tüm bunlara ek olarak arka taşıma ünitesi, kumaş kaplamalı "Dolce Vita" saklama kutusu ve gümüş detaylı aynalar ile geliyor. Ancak Topolino'yu kullanabilmek için 16 yaşını doldurmuş olup B1 ehliyet sahibi olmanız gerekiyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Fiat'ın uygulamaya koyduğu elektrikli araba stratejisi doğru mu? Araç Türkiye'de ne kadar satış yapar? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Fiat Topolino: Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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