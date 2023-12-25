 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Citroen Berlingo Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Citroen Berlingo Yenilendi

Citroen, Türkiye'de sevilene hafif ticari aracı Berlingo'yu yeniledi. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken Citroen Berlingo, şirketin yeni logosunu da taşıyor. Ayrıca otomobilin elektrikli versiyonu da piyasaya çıkacak. Aracın fiyatı ise merak konusu oldu.

Citroen Berlingo Yenilendi
25.12.2023 - 22:27,
Abone Ol

Citroen, Türkiye'de sevilene hafif ticari aracı Berlingo'yu yeniledi. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken Citroen Berlingo, şirketin yeni logosunu da taşıyor. Ayrıca otomobilin elektrikli versiyonu da piyasaya çıkacak. Aracın fiyatı ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

Yenilenen Citroen Berlingo, 2024 yılında piyasaya çıkacak!

Fransız otomobil şirketi Citroen, Türkiye'de çok tercih edilen hafif ticari aracı Berlingo'yu yeniledi. Yenilenen Berlingo, Citroen'in yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Ayrıca modern ve iddialı yeni görünümüyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte aracın hem iç hem de dış tasarımında dikkat çekici ince detaylar mevcut.

Citroen Berlingo Yenilendi

Şirket yenilenen otomobilde bazı radikal değişiklikler yaptı. İç mekan tasarımında yeni bir ön konsol ve direksiyon simidiyle birlikte yeni renkler kullandı. Böylece hem görselliğe hem de işlevselliğe hitap edebilecek. Bununla birlikte kullanıcı dostu bir kabin kullanmayı tercih etti.

Fabrika çıkışlı 2. el Citroen, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot dönemi başlıyor!

Şirket, yenilenen Berlingo için seçtiği koltuklarda, konforu ön planda tutuyor. Ayrıca kablosuz akıllı telefonlar için şarj desteği sunuyor. Bununla birlikte yeni Berlingo'da kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto içeren 10 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi mevcut.

Yeni Citroen Berlingo geniş kabin alanıyla ideal bir yol arkadaşı olacak. Bununla birlikte bu yeni model, konfor ve sürüş destek teknolojileri sunacak. Tasarımcılar, arka kısımda yeni logo yerine yalnızca Citroen ibaresinitercih etmişler.

Citroen Berlingo Yenilendi

Yenilenen Citroen Berlingo'nun arka kısmında çok büyük bir değişim yok. Büyük ve açılabilir bir arka camı mevcut. Ayrıca bu cam kapak, bagaj kapağından bağımsız açılıyor. Bu sayede küçük eşyalarınızı bagaj kapağını açmadan alabilirsiniz. Yeni Berlingo'nun bagaj hacmi 775 litreyi buluyor. Ayrıca elektrikli camlara sahip iki büyük sürgülü yan kapısı bulunuyor. Bu sayede kullanım kolaylığı sağlayacak.

Citroen yenilenen Berlingo önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak. Ayrıca şirket yenilene aracın motoruna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Otomobilin fiyatı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Türkiye, Citroen, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Citroen Berlingo Yenilendi - Son Dakika


22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13
Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü

Son Dakika
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13 Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 23:07:34. #1.11#
SON DAKİKA: Citroen Berlingo Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement