Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı! - Son Dakika
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Teknoloji

Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!

Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!

Citroen Ami rakibi Microlino Lite menzil ve pil özellikleri ile öne çıkıyor. İşte Microlino Lite özellikleri ve fiyatı.

26.02.2024 18:16  Güncelleme: 19:08
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Bir zamanlar büyük ses getiren Cenevre Otomobil Fuarı, eski görkemini kaybetti. Buna karşın Avrupalı otomobil üreticileri hala fuara önem vermeye devam ediyor. Bunlardan biri de İsviçreli Microlino AG. Firma, şimdi de Citroen Ami benzeri özellikleri ile öne çıkan Microlino Lite modelini görücüye çıkardı.

Citroen Ami rakibi Microlino Lite özellikleri ve fiyatı

Citroen Ami için önemli rakiplerden biri olan Microlino, Ami ile rekabet edebilmek adına daha düşük fiyatlı Lite modelini tanıttı. Ehliyetsiz kullanım için L6e standardına göre hazırlanan otomobil, Microlino'nun ilk versiyonuna göre daha düşük bir hıza sahip. Buna göre Microlino Lite, Citroen Ami gibi 45 km/s hıza sahip.

Microlino Lite modelinin, BMW Isetta tarzı tasarımı ile bir önceki versiyon gibi kapısı önden açılıyor. İki kişilik olan otomobil, menzil açısından ise rakibi Citroen Ami modelinin önünde. Buna göre model 5.5 kW ve 11 kW gücüne sahip iki ayrı pil seçeneğine sahip. Ancak Microlino Lite özellikleri arasında en çok öne çıkan yüksek menzili. Buna göre araç düşük pil kapasitesi ile bile 100 km menzil sunuyor. 11 kW gücündeki modelde ise bu menzil 177 km gibi bir seviyede. Citroen Ami menzili ise 75 km.

Citroen ami rakibi, microline lite, microline lite özellikleri, microline fiyatı

Citroen ami rakibi, microline lite, microline lite özellikleri, microline fiyatı

Citroen ami rakibi, microline lite, microline lite özellikleri, microline fiyatı

Lite modelde yer alan 5.5 kW gücündeki pil 2 saatte, 11 kW gücündeki pil ise tam anlamıyla 4 saatte doluyor. Aracın pil kapasitesi ise 2,2 kW seviyesinde. Microlino Lite fiyatı ise oldukça ilginç. Buna göre aracın aylık kiralama şeklinde bir fiyat açıklaması oldu. Buna göre fiyatlandırma, 48 aylık 5.000 km/yıl kiralama için aylık 156 euro veya 169 dolar seviyesinde.

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Yani bu modele göre aylık 5300 TL kiralama ile aracı kullanmanız mümkün. Microlino Lite için satın alma fiyatı ise henüz açıklanmadı. Türkiye'ye Microlino ilk versiyonu gelmemiş olsa da Microlino Lite'ın gelme ihtimali var. Microlino Avrupa satış fiyatı ise 15 bin euro. Bu anlamda Lite çok daha uygun bir fiyata sahip olacak.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkan modeli, Avrupa'da bazı ülkelerde 14 yaş için Moped sürücü belgesi ile kullanmak mümkün olacak. Ancak Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli olmayan Microlino Lite, Citroen Ami gibi B1 standartlarını karşılamıyor.

Burada aracın 5.5 kWh gücünde pile sahip versiyonu 571 kg ağırlığında. Türkiye'de B1 sınıfı ehliyet için aracın 400 kg ve altında olması ve motor gücünün de 15 KW ve altında olması gerekiyor. Lite motor gücüyle bu standarda sahip olsa da ağırlık nedeniyle bu klasmana giremiyor. Avrupa'da ise bu sınır 600 kg olarak belirtiliyor. Bu anlamda araç motor ehliyeti olan M sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor.

Microlino Lite Özellikleri

Güç6 kW nominal güç, 9 kW pik güç (8/12 bg)Hız45 km/sMenzil100/ 180 km (bataryaya göre)Batarya kapasitesi5,5 kWh/ 11 kWhŞarj kapasitesi2,2 kWŞarj süresi2 saat (5,5 kW)/ 4 saat (11 kW)Ağırlık571 kg (5,5 kW)/ 600 kg (11 kW)Uzunluk/ Genişlik/ Yükseklik2519 mm/ 1473 mm/ 1501 mmBagaj hacmi180 litre

Kaynak: Shiftdelete

Citroen, Otomobil, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı! - Son Dakika

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