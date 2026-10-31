Kamera kaydıyla şikayet ettiği römork 2 ay sonra geri geldi! Karaman'daki olayda parmak izi incelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kamera kaydıyla şikayet ettiği römork 2 ay sonra geri geldi! Karaman'daki olayda parmak izi incelemesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kamera kaydıyla şikayet ettiği römork 2 ay sonra geri geldi! Karaman\'daki olayda parmak izi incelemesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kamera kaydıyla şikayet ettiği römork 2 ay sonra geri geldi! Karaman\'daki olayda parmak izi incelemesi
Haber Videosu

Karaman'ın Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan Cafer Dik'in evinin önünden yaklaşık 2 ay önce bir araca bağlanarak götürülen römork, sabah saatlerinde evin yanındaki boş arsada bulundu. Durumu çocuklarından öğrenen Dik polise haber verdi; olay yeri inceleme ekipleri römorkta parmak izi çalışması yaptı. Hırsızlık anlarını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleriyle daha önce karakola başvuran Dik, şikayetinden vazgeçmediğini söyledi.

Karaman'da 2 ay önce çalınan römork, kimliği belirsiz kişiler tarafından sahibinin evinin yanındaki arsaya geri bırakıldı. Römorkun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, sahibi hırsızlardan şikayetçi oldu.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cafer Dik'e ait evin önünde bulunan römork, yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giden Dik, şikayetçi oldu. Aradan geçen 2 ayın ardından çalınan römork, sahibinin evinin yanındaki boş arsaya getirilerek bırakıldı. Sabah saatlerinde çocuklarının römorkun geri getirildiğini haber vermesi üzerine Dik, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, römork üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

ÇALINDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, römorkun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir araca bağlanan römorkun çekilerek götürüldüğü anlar yer aldı.

RÖMORKU ÇALANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM

Yaşananları anlatan Cafer Dik, "2 ay önce römorkum çalındı. Kamera kayıtları olduğu için karakola gidip şikayette bulunduk. Çocuklar sabahleyin römorkun geri geldiğini söyledi. Ben de geldim, römorka baktım, sonra karakola gittim. Römorku çalanlar geri getirmiş. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Hırsızlıkİnceleme3. SayfaKaramanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
12:08
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
12:02
Polonya’da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
11:54
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
03:04
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 12:51:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Kamera kaydıyla şikayet ettiği römork 2 ay sonra geri geldi! Karaman'daki olayda parmak izi incelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android