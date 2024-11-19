Sıfır Araçta Lastik Farkı Şoku - Son Dakika
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Yerel

Sıfır Araçta Lastik Farkı Şoku

Sıfır Araçta Lastik Farkı Şoku

Hatay'da Mehmet Polattaş, sıfır aracıyla lastiklerindeki marka farkını keşfetti, 10 bin TL zararı var.

19.11.2024 10:20
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HATAY (İHA) – Hatay'da bayiden sıfır olarak satın aldığı Citroen marka aracın stepnesinin ve araç üzerindeki lastiklerinin farklı markalar olduğunu fark eden Mehmet Polattaş, 10 bin TL'ye yakın zararı olduğunu belirterek, sıfır araç alacak vatandaşları araçların lastiklerini kontrol etmelerini konusunda uyardı.

Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Polattaş, 15 Ağustos 2024 tarihinde Citroen marka Berlingo model araç satın alarak kullanmaya başladı. İddiaya göre; sıfır araç satın aldıktan birkaç ay sonra aracının lastiği patlayan ve lastiği değiştirmek isteyen Polattaş, aracının üzerindeki lastiklerle stepnenin başka marka olduğunu fark etti. Durum üzerine Adana'da aracı satın aldığı bayiyle görüşen Polattaş'a durum normal olduğu söylendi. Geçmişte de sıfır araç aldığını fakat aracın üzerindeki ve stepne lastiğinin aynı olduğunu ve 10 bin TL zararı olduğunu dile getiren Polattaş, sıfır araç alacak vatandaşları araç lastiklerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

"Araç alanlara tavsiyem bütün lastiklere bakmalarını öneriyorum"

Aracın lastiğinin patlamasıyla lastiklerin farklı marka olduğunu anladığını söyleyen Mehmet Polattaş, "Bu arabayı bu yıl 15 Ağustos'ta aldım. Arabamın markası Citroen, modeliyse Berlingo. Bu arabayı Adana'daki Onatça bayisinden aldım. Geçen gün arabamın lastiği patladı. Stepne lastiğini takmak istedim. Lastiği değiştirirken stepne lastiğimin markası başka, aracımın lastiği başka bir markaydı. İkisi de farklı bir marka. Ben daha önceden sıfır araba aldım ama bütün lastikleri aynı markaydı. Bu arabanın lastiklerini görünce şaşırdım. Bunun üzerine bayiyi aradım. Durumu bayiye anlattığımda bundan sonra lastikler böyle geliyor dediler. Böyle söyleyerek beni geçiştirdiler. Ben onların dediklerine inanmadım. Bütün lastiklerin aynı olması lazımdır. Firmalar lastik markalarıyla anlaşıyorsa bu lastikler toptan geliyordur. Hepsinin aynı markada olması gerekiyordu. Araba lastiklerinden dolayı 8 - 10 bin TL zararım oldu. Araç alanlara tavsiyem bütün lastiklere bakmalarını öneriyorum. Ben daha önceden de sıfır araba aldım ve bütün lastikler aynı markaydı. Böyle bir şey hayatta aklıma gelmezdi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Citroen, Hukuk, Yerel, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıfır Araçta Lastik Farkı Şoku - Son Dakika

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