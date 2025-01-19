Adana'da Trafik Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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Adana'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Adana\'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Adana'da ters yöne giren araç, başka bir araçla çarpıştı; 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

19.01.2025 03:51
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Adana'da ters yöne giren hafif ticari araç, karşısından gelen Citroen marka hafif ticari araçla çarpıştı. Citroen marka araç hurda yığınına dönerken, aracın 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K. kullandığı 01 TK 817 plakalı hafif ticari aracıyla ters yöne girdi. Bu sırada Emre Can kullandığı 01 Y 0705 plakalı Citroen marka hafif ticari araçla yolunda ilerlerken ters yöne giren İbrahim K.'nin aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Citroen marka araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters yönden ilerleyen araç sürücüsü İbrahim K. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadını hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri Citroen marka araçta sıkışan sürücü Emre Can'ı kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Emre Can'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babası, annesi, kardeşi gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan baba Üzeyir Can, eşi ve kızıyla kazanın yaşandığı bölgeye geldi. Aracın geldiği hali gören baba Üzeyir Can, annesi ve kızı Emre Can'ın öldüğünü anlayınca olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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