2024 Şubat Ayında En Çok Satılan Sıfır Otomobiller

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD 2024 yılının Şubat ayı verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre son 10 yılın en fazla satış yapılan Şubat ayı 2024 yılına ait oldu. Peki 2024 yılı Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller hangileri? İşte detaylar…

Sıfır otomobil satışlarında Şubat rekoru! İşte en çok satılan sıfır otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD her ay başında olduğu gibi Mart başında da bir önceki ayın verilerini paylaştı. Son 10 yılın en fazla sıfır otomobil satışının yaşandığı Şubat ayında 105 bin 990 adet satış yapıldı. Geçen yılın Şubat ayına göreyse sıfır otomobil pazarında yüzde 30.6 oranında görüldü.

Böylece 2024 yılının ilk iki ayında toplamda 185 bin 691 adet otomobil satışı oldu. Son 10 yıla bakıldığında ise hiçbir yılda bu kadar hızlı bir artış görülmedi. Ayrıca artan faiz oranları ve kısıtlı kredi imkanlarıyla birlikte pazarda düşüş bekleyenler oldukça şaşırdı diyebiliriz.

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Peki 2024 yılının Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller hangileri?

Renault Clio HB: 5 bin 381

Fiat Egea Sedan: 4 bin 625

Toyota Corolla: 4 bin 356

Renault Megane Sedan: 4 bin 351

Fiat Egea Cross: 2 bin 682

Citroen C4X: 2 bin 249

Chery Tiggo 8 Pro: 2 bin 160

Dacia Sandero Stepway: 1787

Skoda Octavia: 1785

Opel Mokka: 1703

Chery Omoda 5: 1558

Volkswagen Polo: 1489

Hyundai i20: 1474

Opel Crossland: 1406

Hyundai Bayon: 1393

Dacia Duster: 1390

Honda City: 1353

Opel Corsa: 1350

Peugeot 3008: 1337

Chery Tiggo 7 Pro: 1288

Peki siz Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…