Son Dakika Honda Haberleri

- Dün Dün 00:58 Son dakika haber... Suşehri'nde trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- 07.04.2022 07 Nis 15:44 Suşehri'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı
Suşehri'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandıSİVAS Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- 07.04.2022 07 Nis 09:25 Yeni Honda Civic Type R'den Suzuka pistinde tur rekoru
Honda'nın 2023'te Avrupa pazarında satışa sunulacak yeni Civic Type R modeli, Japonya'daki uluslararası yarış pisti Suzuka'da yeni tur rekoruna imza attı.
- 07.04.2022 07 Nis 05:21 Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek
Honda Motor ile General Motors (GM) bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak.
- 06.04.2022 06 Nis 14:53 Dongfeng Honda, Kaput Kusurları Nedeniyle Bazı Araçları Geri Çağırdı
BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'ne göre 2 Nisan'da başlayan geri çağırma, 12 Ekim 2021 ila 26 Şubat 2022 tarihleri arasında üretilen Elysion çok amaçlı araçları kapsıyor. İdareye göre, araçlarda bulunan bir perçinleme hatası, kaput desteklerinin aniden kırılmasına ve potansiyel güvenlik tehlikeleri oluşturmasına neden olabilir. Wuhan merkezli otomobil üreticisi, arızalı […]
- 04.04.2022 04 Nis 16:56 Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştıİSTANBUL Beykoz'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, cadde üzerinde karşı istikametten gelen servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
- 04.04.2022 04 Nis 12:22 Çocuğuna üniversite hediyesi olarak aldığı 230 bin TL'lik otomobil 'change' çıktı
Çocuğuna üniversite hediyesi olarak aldığı 230 bin TL'lik otomobil 'change' çıktıİSTANBUL Çocuğuna üniversite hediyesi olarak otomobil almak isteyen baba, bulduğu bir otomobili almak için Pendik'ten Mersin'e gitti.
- 04.04.2022 04 Nis 11:43 Pendik'ten Mersin'e gidip aldığı 230 bin TL'lik otomobilin şasi numarası farklı çıktı
Çocuğuna üniversite hediyesi olarak otomobil almak isteyen baba, bulduğu bir otomobili almak için Pendik'ten Mersin'e gitti.
- 04.04.2022 04 Nis 11:22 Aracı satın almak için Pendik'ten Mersin'e gitti! Motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince ne yapacağını bilemedi
Üniversiteyi kazanan oğlu için araba satın almak isteyen baba, bulduğu araç için Pendik'ten Mersin'e gitti. 230 bin TL ödeyerek aldığı otomobille İstanbul'a gelen baba, polisin telefonu üzerine aracın motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
- 03.04.2022 03 Nis 09:22 Japonya'da yeni otomobil satışları 2021 mali yılında yüzde 9,5 düştü
Japonya'da yeni otomobil satışları, 2021 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 geriledi.
- 26.03.2022 26 Mar 20:02 Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 24.03.2022 24 Mar 00:23 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı bırakmaları konusunda uyarmıştı. Yoğun tepki sonrası Renault da Rusya'dan çekildi.
- 23.03.2022 23 Mar 12:18 Honda Safety Türkiye yenilendi
Honda'nın 2005 yılında Kocaeli Şekerpınar'da faaliyete başlayan Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye, İstanbul Maltepe'deki yeni alanında 26 Mart'ta açılıyor.
- 22.03.2022 22 Mar 15:13 İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti
MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen yılın kasım ayında yaşadığı çift görme bozukluğunun (diplopi) tekrarladığını açıkladı.
- 20.03.2022 20 Mar 12:12 Son dakika haberleri... MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Oliveira kazandı
Son dakika spor haberi... MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira birinci oldu.
- 19.03.2022 19 Mar 05:49 Japon otomobil firmalarının 2021 ülke içi üretimi 45 yılın en düşük seviyesinde
Japon otomobil firmalarının geçen yıl ülke içi toplam üretimi 45 yılın en düşük seviyesine geriledi.
- 16.03.2022 16 Mar 12:15 Otomobil refüjdeki ağacı söküp karşı şeritteki çöp konteynerine çarptı
Otomobil refüjdeki ağacı söküp karşı şeritteki çöp konteynerine çarptı Sürücünün burnu dahi kanamadı Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağacı kökünden söktükten sonra karşı şeride geçerek yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durabildi.
- 09.03.2022 09 Mar 18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası dostane olmayan yabancı ülkelere ait firmaları konusunda ilk adımı attığını duyurdu.
- 09.03.2022 09 Mar 10:38 Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı Kocaeli'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı.
- 06.03.2022 06 Mar 20:12 MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.
- 04.03.2022 04 Mar 15:28 Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacak
Japon şirketleri Sony ve Honda, elektrikli otomobiller için işbirliği yapma kararı aldı.
- 04.03.2022 04 Mar 00:38 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
Dünya liderleri Rusya'ya karşı ekonomik ve savunma alanında yaptırım uygulamaya başladı. Bu yaptırımlara Otomotiv devleri Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo da dahil oldu. Rusya'daki üretim üslerini durduracaklarını açıklayan şirketler, Rusya'ya araç ve parça göndermeyeceklerini belirtti.
- 03.03.2022 03 Mar 15:58 Volkswagen, Rusya'ya ihracatını ve ülkedeki üretimini askıya alacak
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.
- 03.03.2022 03 Mar 07:46 Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor
Toyota Motor dahil Japon otomobil firmaları, Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurmayı planlıyor.
- 02.03.2022 02 Mar 11:50 Kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı
Kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı Maltepe'de E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarpıp 60 metre sürüklenerek takla attı.
- 28.02.2022 28 Şub 09:27 Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!
Honda’nın 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda genişleyen hibrit ürün gamının en yeni temsilcisi HR-V e:HEV Türkiye’de satışa sunuluyor.
- 25.02.2022 25 Şub 16:27 Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kameradaDÜZCE Düzce'de ticari taksi ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 23.02.2022 23 Şub 10:06 Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu
TÜİK, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
- 18.02.2022 18 Şub 14:35 Honda Türkiye'de yeni başkan ataması
Honda Türkiye'de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, yerini 31 Mart 2022 itibarıyla Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Satoru Yamada'ya devrediyor.
- 16.02.2022 16 Şub 10:29 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
İstanbul Çekmeköy'de bir sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca, markete daldı. Marketin camları tuzla buz olurken, savaş alanına dönen marketteki o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- 14.02.2022 14 Şub 00:59 Son dakika haberleri | 4 Kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 13.02.2022 13 Şub 13:44 Son dakika haberi! Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada İki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 12.02.2022 12 Şub 13:04 Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti
- Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti Kanada Yüksek Mahkemesi, Ambassador Köprüsü'nü kapatarak protesto yapan aşı karşıtı kamyon sürücülerine köprüyü açma emri verdi.
- 12.02.2022 12 Şub 07:06 Honda 2021 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü revize etti
Honda Motor, mevcut mali net kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi.
- 09.02.2022 09 Şub 11:46 Domino's ve Honda, Pakistan'daki ortaklarının Keşmir paylaşımları için özür diledi
Dünyaca bilinen Pizza üreticisi Domino's ve Japon otomobil üreticisi Honda, Pakistan'daki iş ortaklarının Hintlileri "inciten" Cammu Keşmir paylaşımları nedeniyle özür diledi.
- 01.02.2022 01 Şub 18:34 Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı.
- 31.01.2022 31 Oca 13:44 Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı
- Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada Düzce'de cadde üzerine seyir halinde olan motosiklet, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı.
- 30.01.2022 30 Oca 12:48 Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce elektrik direğine, ardından duvara çarptı.
- 28.01.2022 28 Oca 12:36 Honda, motosiklet satışları ile 7'nci kez zirvede
Honda, Türkiye'nin en çok satan motosiklet markası olma unvanını üst üste 7'nci yılında da koruyarak, 2021 yılını 46 bin 701 adetlik motosiklet satışı ve yüzde 33,4 pazar payı ile kapatarak tarihindeki en yüksek pazar payını da elde etti.
- 26.01.2022 26 Oca 12:32 Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon "1" numara ile yarışacak
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinin ilk Türk şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda şampiyonlara verilen "1" numara ile yarışacak.
- 26.01.2022 26 Oca 11:35 Son Dakika | Honda'dan geleceğin teknolojilerine yatırım
Son dakika haber: Honda, yakın zamanda teknoloji faaliyetlerine ilişkin üç önemli iş birliğine imza attı.
- 26.01.2022 26 Oca 10:23 Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
- 22.01.2022 22 Oca 23:19 İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
- 18.01.2022 18 Oca 11:05 Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyor
Otomotiv sektöründe büyük ana sanayi firmalarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de geçen yıl 523 bin 178 araç üretim bandından indirildi.
- 16.01.2022 16 Oca 03:12 Kadıköy'de makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptıktan sonra takla attı
Kadıköy'de makas atan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti kaza yaptı.
- 14.01.2022 14 Oca 13:36 2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu
2022 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.
- 13.01.2022 13 Oca 16:22 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.
- 12.01.2022 12 Oca 11:47 Honda yılın ilk kredi kampanyasını başlattı
Honda, yenilenen tasarımı ve güçlenen sürüş dinamiklerine sahip ikonik modeli Civic'e sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını başlattı.
- 11.01.2022 11 Oca 14:39 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Giniel de Villiers, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.
- 09.01.2022 09 Oca 14:17 İzmit'te 3 araç kazaya karıştı: 2 yaralı
İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
- 09.01.2022 09 Oca 03:15 Keisuke Honda'nın AC Milan Formasıyla En İyi Golleri
Ocak 2014'de Milan'a transfer olan Japon yıldız Keisuke Honda, 92 kez giydiği Milan formasıyla 11 kez ağları havalandırdı.
- 06.01.2022 06 Oca 10:08 ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.
- 05.01.2022 05 Oca 16:36 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barredo Bort kazandı.
- 03.01.2022 03 Oca 16:30 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.
- 03.01.2022 03 Oca 02:22 Maltepe'de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı
Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan park halindeki minibüse çarparak durabildi.
- 02.01.2022 02 Oca 17:38 2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin 1B etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser el-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.
- 01.01.2022 01 Oca 23:47 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?
Otomobil sektörü, 2021'de en çok konuştuğumuz meselelerin başında geldi. Peki sektör, nasıl bir yıl geçirdi? Sıfır otomobil fiyatları, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar nasıl değişti? İşte Türkiye'de en çok satan modellerin yıllık fiyat değişimleri...
- 30.12.2021 30 Ara 22:34 Son dakika haberleri... Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı
Son dakika haberler: Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı Polis kazaya neden olan sürücüyü arıyor Gaziantep'te yola kontrolsüzce çıkan otomobil kazaya neden oldu.
- 28.12.2021 28 Ara 11:19 Pandemide geçiş güvenlik sistemlerine talep arttı
Kovid-19 salgını ile insansız ödeme noktaları gibi geçiş güvenlik sistemleri yoğun rağbet gördü.
- 26.12.2021 26 Ara 11:07 OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretim ve tedarikten kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin bozulması, kur hareketliliği ve faizlerin yıl sonu kapanışına etki eden faktörler olarak 2021 boyunca sektörün karşısına çıktığını kaydetti. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Mersin, bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.
- 26.12.2021 26 Ara 10:43 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Aralık 2021
5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85'e yükseldiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bugün itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin öğrenci eğitim almaya başladı""5 yaş grubundaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'e çıkmış bulunuyor.
- 22.12.2021 22 Ara 19:50 Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti!
Dolar kurunda yaşanan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü.
- 22.12.2021 22 Ara 19:19 Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi
Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü.
- 22.12.2021 22 Ara 16:10 İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
- 21.12.2021 21 Ara 11:05 Sporda 2021 böyle geçti: Aralık
Sporda 2021 yılının son ayında Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu.
- 18.12.2021 18 Ara 13:59 Son dakika haberi: Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.
- 18.12.2021 18 Ara 13:53 HondaJet'in 200'üncü uçağı teslim edildi
Dünyanın önde gelen jet üreticilerinden biri olan Honda Aircraft Company, HondaJet'in 200'üncü uçağını teslim etti.
- 18.12.2021 18 Ara 09:18 Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi
Aksaray'da dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
- 18.12.2021 18 Ara 01:56 Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi
Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi Devrilen ağacın altında kalan araçlar itfaiye ve polis ekiplerince kaldırıldı Aksaray'da dün sabaha karşı saat 03.
- 17.12.2021 17 Ara 14:39 TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu
ABD'de yaşayan TikTok fenomeni Demi Skipper, saç tokası karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bu yaptığına çoğu kişi inanamadı. Ancak kadın, evinin fotoğraflarını paylaşarak bu durumun nasıl gerçekleştiğini anlattı.
- 13.12.2021 13 Ara 15:10 Honda'dan F1'e görkemli veda: Son şampiyon Verstappen
Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dhabi’de geçilirken, nefes kesen mücadelede Max Vestappen son turdaki atağıyla zafere ve şampiyonluğa ulaşan isim oldu.
- 13.12.2021 13 Ara 00:22 Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak
Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.
- 12.12.2021 12 Ara 21:29 Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.
- 12.12.2021 12 Ara 17:38 Formula 1'de Verstappen şampiyon oldu
Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaştı.
- 12.12.2021 12 Ara 17:37 Son Dakika: Formula 1'de Max Verstappen, son turda Hamilton'u geçerek dünya şampiyonu oldu.
Son dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Max Verstappen, son turda Hamilton'u geçerek dünya şampiyonu oldu. Son saniyeye kadar büyük mücadeleye sahne olan Abu Dhabi GP'sinde ipi göğüsleyen Verstappen, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu ilan etti
- 11.12.2021 11 Ara 15:10 Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor
Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi’ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.
- 05.12.2021 05 Ara 23:08 Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önce tellere çarpan otomobil sonrasında takla attı.
- 04.12.2021 04 Ara 20:05 Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole düştü: 2 yaralı
Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
- 03.12.2021 03 Ara 12:11 Honda'nın Mobil Güç Paketi ile "batarya çalışmaları" hızlandı
Geliştirdiği teknolojiler ve mühendislik çözümleri ile ön plana çıkan Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi'ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.
- 02.12.2021 02 Ara 22:14 Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a diktiGeliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı
- Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a dikti Geliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği ve ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan keşif aracını tanıttı.
- 26.11.2021 26 Kas 09:37 Honda 2050 hedefini "trafikte sıfır kaza" olarak belirledi
Güvenlik teknolojileri kapsamında geliştirdiği mühendislik çalışmalarıyla öne çıkan Honda, 2050 yılına kadar trafik kazası ölümlerini sıfıra indirmeyi hedefliyor.
- 23.11.2021 23 Kas 13:09 Honda, EICMA 2021'e yeni modelleri ile damgasını vurdu
Honda, sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan EICMA'da motosiklet pazarına yönelik yeniliklerini ve geniş ürün gamını sergiledi.
- 23.11.2021 23 Kas 10:12 Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu.