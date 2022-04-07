Son Dakika Honda Haberleri

00:58 Son dakika haber... Suşehri'nde trafik kazası: 4 yaralı Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

15:44 Suşehri'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı Suşehri'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandıSİVAS Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

09:25 Yeni Honda Civic Type R'den Suzuka pistinde tur rekoru Honda'nın 2023'te Avrupa pazarında satışa sunulacak yeni Civic Type R modeli, Japonya'daki uluslararası yarış pisti Suzuka'da yeni tur rekoruna imza attı.

05:21 Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek Honda Motor ile General Motors (GM) bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak.

14:53 Dongfeng Honda, Kaput Kusurları Nedeniyle Bazı Araçları Geri Çağırdı BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'ne göre 2 Nisan'da başlayan geri çağırma, 12 Ekim 2021 ila 26 Şubat 2022 tarihleri arasında üretilen Elysion çok amaçlı araçları kapsıyor. İdareye göre, araçlarda bulunan bir perçinleme hatası, kaput desteklerinin aniden kırılmasına ve potansiyel güvenlik tehlikeleri oluşturmasına neden olabilir. Wuhan merkezli otomobil üreticisi, arızalı […]

16:56 Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştıİSTANBUL Beykoz'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, cadde üzerinde karşı istikametten gelen servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

12:22 Çocuğuna üniversite hediyesi olarak aldığı 230 bin TL'lik otomobil 'change' çıktı Çocuğuna üniversite hediyesi olarak aldığı 230 bin TL'lik otomobil 'change' çıktıİSTANBUL Çocuğuna üniversite hediyesi olarak otomobil almak isteyen baba, bulduğu bir otomobili almak için Pendik'ten Mersin'e gitti.

11:22 Aracı satın almak için Pendik'ten Mersin'e gitti! Motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince ne yapacağını bilemedi Üniversiteyi kazanan oğlu için araba satın almak isteyen baba, bulduğu araç için Pendik'ten Mersin'e gitti. 230 bin TL ödeyerek aldığı otomobille İstanbul'a gelen baba, polisin telefonu üzerine aracın motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

00:23 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı bırakmaları konusunda uyarmıştı. Yoğun tepki sonrası Renault da Rusya'dan çekildi.

12:18 Honda Safety Türkiye yenilendi Honda'nın 2005 yılında Kocaeli Şekerpınar'da faaliyete başlayan Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye, İstanbul Maltepe'deki yeni alanında 26 Mart'ta açılıyor.

15:13 İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen yılın kasım ayında yaşadığı çift görme bozukluğunun (diplopi) tekrarladığını açıkladı.

12:12 Son dakika haberleri... MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Oliveira kazandı Son dakika spor haberi... MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira birinci oldu.

05:49 Japon otomobil firmalarının 2021 ülke içi üretimi 45 yılın en düşük seviyesinde Japon otomobil firmalarının geçen yıl ülke içi toplam üretimi 45 yılın en düşük seviyesine geriledi.

12:15 Otomobil refüjdeki ağacı söküp karşı şeritteki çöp konteynerine çarptı Otomobil refüjdeki ağacı söküp karşı şeritteki çöp konteynerine çarptı Sürücünün burnu dahi kanamadı Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağacı kökünden söktükten sonra karşı şeride geçerek yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durabildi.

18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası dostane olmayan yabancı ülkelere ait firmaları konusunda ilk adımı attığını duyurdu.

10:38 Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı Kocaeli'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı.

20:12 MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.

15:28 Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacak Japon şirketleri Sony ve Honda, elektrikli otomobiller için işbirliği yapma kararı aldı.

00:38 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler Dünya liderleri Rusya'ya karşı ekonomik ve savunma alanında yaptırım uygulamaya başladı. Bu yaptırımlara Otomotiv devleri Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo da dahil oldu. Rusya'daki üretim üslerini durduracaklarını açıklayan şirketler, Rusya'ya araç ve parça göndermeyeceklerini belirtti.

07:46 Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor Toyota Motor dahil Japon otomobil firmaları, Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurmayı planlıyor.

11:50 Kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı Kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı Maltepe'de E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarpıp 60 metre sürüklenerek takla attı.

09:27 Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de! Honda’nın 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda genişleyen hibrit ürün gamının en yeni temsilcisi HR-V e:HEV Türkiye’de satışa sunuluyor.

16:27 Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kameradaDÜZCE Düzce'de ticari taksi ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

14:35 Honda Türkiye'de yeni başkan ataması Honda Türkiye'de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, yerini 31 Mart 2022 itibarıyla Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Satoru Yamada'ya devrediyor.

10:29 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları İstanbul Çekmeköy'de bir sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca, markete daldı. Marketin camları tuzla buz olurken, savaş alanına dönen marketteki o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

00:59 Son dakika haberleri | 4 Kişinin yaralandığı kaza anı kamerada Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

13:44 Son dakika haberi! Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada Son dakika haberi... Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada İki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

13:04 Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti - Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti Kanada Yüksek Mahkemesi, Ambassador Köprüsü'nü kapatarak protesto yapan aşı karşıtı kamyon sürücülerine köprüyü açma emri verdi.

11:46 Domino's ve Honda, Pakistan'daki ortaklarının Keşmir paylaşımları için özür diledi Dünyaca bilinen Pizza üreticisi Domino's ve Japon otomobil üreticisi Honda, Pakistan'daki iş ortaklarının Hintlileri "inciten" Cammu Keşmir paylaşımları nedeniyle özür diledi.

18:34 Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı.

13:44 Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı - Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada Düzce'de cadde üzerine seyir halinde olan motosiklet, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı.

12:36 Honda, motosiklet satışları ile 7'nci kez zirvede Honda, Türkiye'nin en çok satan motosiklet markası olma unvanını üst üste 7'nci yılında da koruyarak, 2021 yılını 46 bin 701 adetlik motosiklet satışı ve yüzde 33,4 pazar payı ile kapatarak tarihindeki en yüksek pazar payını da elde etti.

12:32 Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon "1" numara ile yarışacak Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinin ilk Türk şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda şampiyonlara verilen "1" numara ile yarışacak.

11:35 Son Dakika | Honda'dan geleceğin teknolojilerine yatırım Son dakika haber: Honda, yakın zamanda teknoloji faaliyetlerine ilişkin üç önemli iş birliğine imza attı.

10:23 Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.

23:19 İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

11:05 Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyor Otomotiv sektöründe büyük ana sanayi firmalarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de geçen yıl 523 bin 178 araç üretim bandından indirildi.

13:36 2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu 2022 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

16:22 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

11:47 Honda yılın ilk kredi kampanyasını başlattı Honda, yenilenen tasarımı ve güçlenen sürüş dinamiklerine sahip ikonik modeli Civic'e sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını başlattı.

14:39 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Giniel de Villiers, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.

03:15 Keisuke Honda'nın AC Milan Formasıyla En İyi Golleri Ocak 2014'de Milan'a transfer olan Japon yıldız Keisuke Honda, 92 kez giydiği Milan formasıyla 11 kez ağları havalandırdı.

10:08 ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

16:36 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barredo Bort kazandı.

16:30 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

17:38 2022 Dakar Rallisi 2022 Dakar Rallisi'nin 1B etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser el-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

23:47 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı? Otomobil sektörü, 2021'de en çok konuştuğumuz meselelerin başında geldi. Peki sektör, nasıl bir yıl geçirdi? Sıfır otomobil fiyatları, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar nasıl değişti? İşte Türkiye'de en çok satan modellerin yıllık fiyat değişimleri...

22:34 Son dakika haberleri... Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı Son dakika haberler: Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı Polis kazaya neden olan sürücüyü arıyor Gaziantep'te yola kontrolsüzce çıkan otomobil kazaya neden oldu.

11:19 Pandemide geçiş güvenlik sistemlerine talep arttı Kovid-19 salgını ile insansız ödeme noktaları gibi geçiş güvenlik sistemleri yoğun rağbet gördü.

11:07 OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretim ve tedarikten kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin bozulması, kur hareketliliği ve faizlerin yıl sonu kapanışına etki eden faktörler olarak 2021 boyunca sektörün karşısına çıktığını kaydetti. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Mersin, bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

10:43 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Aralık 2021 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85'e yükseldiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bugün itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin öğrenci eğitim almaya başladı""5 yaş grubundaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'e çıkmış bulunuyor.

19:50 Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! Dolar kurunda yaşanan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü.

19:19 Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü.

16:10 İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.

11:05 Sporda 2021 böyle geçti: Aralık Sporda 2021 yılının son ayında Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu.

13:53 HondaJet'in 200'üncü uçağı teslim edildi Dünyanın önde gelen jet üreticilerinden biri olan Honda Aircraft Company, HondaJet'in 200'üncü uçağını teslim etti.

09:18 Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi Aksaray'da dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

01:56 Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi Devrilen ağacın altında kalan araçlar itfaiye ve polis ekiplerince kaldırıldı Aksaray'da dün sabaha karşı saat 03.

14:39 TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu ABD'de yaşayan TikTok fenomeni Demi Skipper, saç tokası karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bu yaptığına çoğu kişi inanamadı. Ancak kadın, evinin fotoğraflarını paylaşarak bu durumun nasıl gerçekleştiğini anlattı.

15:10 Honda'dan F1'e görkemli veda: Son şampiyon Verstappen Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dhabi’de geçilirken, nefes kesen mücadelede Max Vestappen son turdaki atağıyla zafere ve şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

00:22 Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.

21:29 Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.

17:38 Formula 1'de Verstappen şampiyon oldu Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaştı.

17:37 Son Dakika: Formula 1'de Max Verstappen, son turda Hamilton'u geçerek dünya şampiyonu oldu. Son dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Max Verstappen, son turda Hamilton'u geçerek dünya şampiyonu oldu. Son saniyeye kadar büyük mücadeleye sahne olan Abu Dhabi GP'sinde ipi göğüsleyen Verstappen, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu ilan etti

15:10 Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi’ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.

23:08 Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önce tellere çarpan otomobil sonrasında takla attı.

12:11 Honda'nın Mobil Güç Paketi ile "batarya çalışmaları" hızlandı Geliştirdiği teknolojiler ve mühendislik çözümleri ile ön plana çıkan Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi'ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.

22:14 Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a diktiGeliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı - Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a dikti Geliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği ve ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan keşif aracını tanıttı.

09:37 Honda 2050 hedefini "trafikte sıfır kaza" olarak belirledi Güvenlik teknolojileri kapsamında geliştirdiği mühendislik çalışmalarıyla öne çıkan Honda, 2050 yılına kadar trafik kazası ölümlerini sıfıra indirmeyi hedefliyor.