HABAŞ Yerli Otomobil Üretimine Başlıyor

Türkiye'nin yerli otomobil pazarında Togg'un ardından yeni bir oyuncu sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sanayi, enerji ve finans başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren HABAŞ, Honda'nın Türkiye'de otomobil üretimini sonlandırmasının ardından devraldığı Şekerpınar tesisinde kendi binek otomobilini üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, resmi internet sitesinde Honda Türkiye'nin eski binek otomobil fabrikasını satın aldığını ve otomobil üretim projesinin devam ettiğini açıklamıştı.

Projeye ilişkin son bilgileri paylaşan ekonomist Dr. Barış Esen, HABAŞ'ın merakla beklenen otomobilinin 2026 yılı sonuna kadar sahneye çıkmasının planlandığını belirtti. En dikkat çekici ayrıntı ise otomobilin tasarımında dünyaca ünlü otomobil tasarımcısı Frank Stephenson'ın görev alması. Stephenson, BMW X5, yeni MINI, Ferrari F430, Maserati MC12 ve Fiat 500 gibi modellerin tasarımında rol oynamış, McLaren'da Tasarım Direktörlüğü yapmış bir isim.

HABAŞ'ın binek otomobil planının ana hatları daha önce şirket yönetimi tarafından açıklanmıştı. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planladıklarını söylemişti. Ayrıca araçlarda hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneği sunulması hedefleniyor.

HABAŞ'ın otomotive giriş planı yalnızca binek otomobilden oluşmuyor. Şirket yönetimi, binek ve ticari araç yatırımlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar euroyu bulacağını açıklamıştı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ağır ve hafif ticari araç üretimi için kurulan tesisin yıllık kapasitesi 15 bin araç seviyesinde. Tesiste otobüs, midibüs, çekici ve kamyon üretimi gerçekleştiriliyor.

HABAŞ projesinin sembolik açıdan en önemli yönlerinden biri de üretim tesisinin geçmişi. Honda'nın uzun yıllar Türkiye'de Civic ürettiği Şekerpınar fabrikası, HABAŞ tarafından satın alındı ve yeniden binek otomobil üretimine kazandırılması planlanıyor. Şirket ayrıca elektrikli ağır ticari araç çalışmalarını da sürdürüyor; SteelPower-e adlı elektrikli çekicinin seri üretime hazır olduğu belirtiliyor.