HABAŞ Yerli Otomobil Üretimine Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HABAŞ Yerli Otomobil Üretimine Başlıyor

HABAŞ Yerli Otomobil Üretimine Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABAŞ, Honda'nın Türkiye fabrikasında 2026'da yeni binek otomobiller üretecek.

Türkiye'nin yerli otomobil pazarında Togg'un ardından yeni bir oyuncu sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sanayi, enerji ve finans başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren HABAŞ, Honda'nın Türkiye'de otomobil üretimini sonlandırmasının ardından devraldığı Şekerpınar tesisinde kendi binek otomobilini üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, resmi internet sitesinde Honda Türkiye'nin eski binek otomobil fabrikasını satın aldığını ve otomobil üretim projesinin devam ettiğini açıklamıştı.

Projeye ilişkin son bilgileri paylaşan ekonomist Dr. Barış Esen, HABAŞ'ın merakla beklenen otomobilinin 2026 yılı sonuna kadar sahneye çıkmasının planlandığını belirtti. En dikkat çekici ayrıntı ise otomobilin tasarımında dünyaca ünlü otomobil tasarımcısı Frank Stephenson'ın görev alması. Stephenson, BMW X5, yeni MINI, Ferrari F430, Maserati MC12 ve Fiat 500 gibi modellerin tasarımında rol oynamış, McLaren'da Tasarım Direktörlüğü yapmış bir isim.

HABAŞ'ın binek otomobil planının ana hatları daha önce şirket yönetimi tarafından açıklanmıştı. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planladıklarını söylemişti. Ayrıca araçlarda hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneği sunulması hedefleniyor.

HABAŞ'ın otomotive giriş planı yalnızca binek otomobilden oluşmuyor. Şirket yönetimi, binek ve ticari araç yatırımlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar euroyu bulacağını açıklamıştı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ağır ve hafif ticari araç üretimi için kurulan tesisin yıllık kapasitesi 15 bin araç seviyesinde. Tesiste otobüs, midibüs, çekici ve kamyon üretimi gerçekleştiriliyor.

HABAŞ projesinin sembolik açıdan en önemli yönlerinden biri de üretim tesisinin geçmişi. Honda'nın uzun yıllar Türkiye'de Civic ürettiği Şekerpınar fabrikası, HABAŞ tarafından satın alındı ve yeniden binek otomobil üretimine kazandırılması planlanıyor. Şirket ayrıca elektrikli ağır ticari araç çalışmalarını da sürdürüyor; SteelPower-e adlı elektrikli çekicinin seri üretime hazır olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

yerli oto, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil HABAŞ Yerli Otomobil Üretimine Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış 5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Brezilya’da turist otobüsü devrildi: 10 ölü Brezilya'da turist otobüsü devrildi: 10 ölü
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:09
Galatasaray’da deprem Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
09:52
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
09:14
İstanbul’a yeni metro hattı 2 ilçe birbirine bağlanacak
İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak
08:51
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 10:22:51. #7.12#
SON DAKİKA: HABAŞ Yerli Otomobil Üretimine Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.