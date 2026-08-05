Honda\'nın Karı İki Katına Çıktı

Tokyo merkezli Honda Motor Co., Nisan-Haziran mali ilk çeyrek karının geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarak 456,9 milyar yen (2,9 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Şirketin satışları, ABD ve Hindistan'daki güçlü araç satışlarının etkisiyle yüzde 13,5 artarak 6,06 trilyon yene (38 milyar dolar) ulaştı.

Honda, Mart'ta sona eren mali yılda, elektrikli araç planları için ağır maliyetler nedeniyle tarihindeki ilk tam yıl zararını kaydetmişti. Şirket, birçok EV modeli planını iptal etti. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin EV teşviklerini geri çekmesi ve ithal araçlara uygulanan tarifeler de karlılığı olumsuz etkiledi.

Son çeyrekte motosiklet operasyonları Brezilya ve Hindistan'da güçlü satışlarla oldukça karlıydı. Otomobil satışları Japonya ve ABD'de artarken Çin'de zayıf kaldı. CFO Masao Kawaguchi, Çinli alıcılara hitap eden modeller sunmak için kaynaklarını kullanmaları gerektiğini söyledi.

Honda, bu mali yıl için kar tahminini 260 milyar yenden 400 milyar yene yükseltti. Geçen hafta Kumamoto'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin üretim üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor. Sonuçların ardından Honda hisseleri Tokyo'da yüzde 3,9 yükseldi.