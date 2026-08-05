Honda'nın Karı İki Katına Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Honda'nın Karı İki Katına Çıktı

Honda\'nın Karı İki Katına Çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honda, Nisan-Haziran çeyreğinde karını 456,9 milyar yene çıkararak başarısını artırdı.

Tokyo merkezli Honda Motor Co., Nisan-Haziran mali ilk çeyrek karının geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarak 456,9 milyar yen (2,9 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Şirketin satışları, ABD ve Hindistan'daki güçlü araç satışlarının etkisiyle yüzde 13,5 artarak 6,06 trilyon yene (38 milyar dolar) ulaştı.

Honda, Mart'ta sona eren mali yılda, elektrikli araç planları için ağır maliyetler nedeniyle tarihindeki ilk tam yıl zararını kaydetmişti. Şirket, birçok EV modeli planını iptal etti. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin EV teşviklerini geri çekmesi ve ithal araçlara uygulanan tarifeler de karlılığı olumsuz etkiledi.

Son çeyrekte motosiklet operasyonları Brezilya ve Hindistan'da güçlü satışlarla oldukça karlıydı. Otomobil satışları Japonya ve ABD'de artarken Çin'de zayıf kaldı. CFO Masao Kawaguchi, Çinli alıcılara hitap eden modeller sunmak için kaynaklarını kullanmaları gerektiğini söyledi.

Honda, bu mali yıl için kar tahminini 260 milyar yenden 400 milyar yene yükseltti. Geçen hafta Kumamoto'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin üretim üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor. Sonuçların ardından Honda hisseleri Tokyo'da yüzde 3,9 yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Uluslararası, Otomobil, Ekonomi, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Honda'nın Karı İki Katına Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır
Markete giderken dehşetle karşılaştı Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu
Kan donduran görüntü Yavru kediyi önce öptü sonra boğarak öldürdü Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğarak öldürdü
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi

12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:57
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Transferden vazgeçtiler
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Transferden vazgeçtiler
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
11:33
Salah’ın karnındaki izler merak konusu oldu Gerçek bambaşka çıktı
Salah'ın karnındaki izler merak konusu oldu! Gerçek bambaşka çıktı
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 13:03:24. #7.13#
SON DAKİKA: Honda'nın Karı İki Katına Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.