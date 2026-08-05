Honda Accord'da Küçük Güncelleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Honda Accord'da Küçük Güncelleme

Honda Accord\'da Küçük Güncelleme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honda, Japonya için Accord modelinde küçük değişiklikler yaptı, teknik özelliklerde değişiklik yok.

Otomobil devi Honda Motor, Japonya'nın iç pazarı için Accord sedan modelinde küçük bir güncelleme yaptı. Güncellenen modeldeki değişiklikler genel olarak küçük çaplı. Örneğin, far grubundaki yan işaret lambaları artık turuncu yerine renksiz. Tamponların ve marşpiyellerin alt kısımlarındaki aerodinamik kaplamalar artık siyah değil, gövde rengine boyanmış. Ayrıca, ızgara ile far grubu arasındaki kısımlar da gövdeyle aynı renge boyanmış.

Ancak modelde herhangi bir teknik değişiklik yapılmadı. Honda Accord XI, 2024 yılından beri Japonya pazarında satışa sunuluyor. Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği sırasıyla 4.971, 1.862 ve 1.450 mm, dingil mesafesi ise 2.830 mm'dir. Model, 2.0 litrelik atmosferik LFA benzinli motorun (145 hp, 175 Nm) elektrikli motor, jeneratör ve lityum iyon batarya ile birleştirildiği hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatıldı.

Toplam maksimum güç 184 beygir gücünde. Hibrit Sürüş, Motor Sürüşü ve Elektrikli Sürüş olmak üzere sistemin üç farklı çalışma modu bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Japonya, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Honda Accord'da Küçük Güncelleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ Teklifinin detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:53:42. #7.13#
SON DAKİKA: Honda Accord'da Küçük Güncelleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.