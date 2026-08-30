Honda ve Nissan\'dan Ortak OS Geliştirilecek

Honda Motor ve Nissan Motor, 2029 yılı itibarıyla üretecekleri yeni araçlarda yer alacak ortak bir işletim sistemi (OS) ve araç içi bilgisayar geliştirmek üzere pazartesi günü resmi anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Nikkei Asia'nın haberine göre, hazırlanan iş birliği protokolü, otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen ve uzaktan güncellenebilme imkanı sunan yazılım tanımlı araçlar (SDV) üzerine odaklanıyor. Ortaklık kapsamında hem araç içi yazılım hem de donanım altyapısı birlikte inşa edilecek.

Geliştirilecek yeni işletim sistemi ve elektronik kontrol ünitesi (ECU) ağırlıklı olarak Nissan teknolojisine dayanacak, Honda ise geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak. Sistem; elektrikli araçlar (EV), hibritler ve benzinli otomobillere entegre edilebilecek esnek bir mimariye sahip olacak. Sürece, Nissan'ın kısmen hissedarı olduğu Mitsubishi Motors'un da katılması bekleniyor. Üç dev markanın toplam küresel satış hacmi 7,3 milyon araca ulaşıyor. Ortak kullanılacak işletim sistemi ve kontrol üniteleri, Ar-Ge ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek; milyonlarca araçtan elde edilecek veriler, gelecekteki yazılım güncellemeleri ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Honda ve Nissan, Mart 2024'te stratejik ortaklık fırsatlarını araştıracaklarını duyurmuş ve temel araştırmalarda birlikte çalışmaya başlamıştı. Süreç içerisinde birleşme seçeneği masaya yatırılmış ancak sonuçsuz kalmıştı. Bu yeni hamle ile küresel pazardaki rekabet güçlerini ve teknolojik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyorlar.