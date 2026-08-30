Honda ve Nissan'dan Ortak OS Geliştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Honda ve Nissan'dan Ortak OS Geliştirilecek

Honda ve Nissan\'dan Ortak OS Geliştirilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honda ve Nissan, 2029'da araçlarında kullanacakları ortak işletim sistemi için anlaşma yapıyor.

Honda Motor ve Nissan Motor, 2029 yılı itibarıyla üretecekleri yeni araçlarda yer alacak ortak bir işletim sistemi (OS) ve araç içi bilgisayar geliştirmek üzere pazartesi günü resmi anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Nikkei Asia'nın haberine göre, hazırlanan iş birliği protokolü, otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen ve uzaktan güncellenebilme imkanı sunan yazılım tanımlı araçlar (SDV) üzerine odaklanıyor. Ortaklık kapsamında hem araç içi yazılım hem de donanım altyapısı birlikte inşa edilecek.

Geliştirilecek yeni işletim sistemi ve elektronik kontrol ünitesi (ECU) ağırlıklı olarak Nissan teknolojisine dayanacak, Honda ise geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak. Sistem; elektrikli araçlar (EV), hibritler ve benzinli otomobillere entegre edilebilecek esnek bir mimariye sahip olacak. Sürece, Nissan'ın kısmen hissedarı olduğu Mitsubishi Motors'un da katılması bekleniyor. Üç dev markanın toplam küresel satış hacmi 7,3 milyon araca ulaşıyor. Ortak kullanılacak işletim sistemi ve kontrol üniteleri, Ar-Ge ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek; milyonlarca araçtan elde edilecek veriler, gelecekteki yazılım güncellemeleri ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Honda ve Nissan, Mart 2024'te stratejik ortaklık fırsatlarını araştıracaklarını duyurmuş ve temel araştırmalarda birlikte çalışmaya başlamıştı. Süreç içerisinde birleşme seçeneği masaya yatırılmış ancak sonuçsuz kalmıştı. Bu yeni hamle ile küresel pazardaki rekabet güçlerini ve teknolojik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi

İşletim Sistemi, Teknoloji, Otomobil, Nissan, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Honda ve Nissan'dan Ortak OS Geliştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:47
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 12:08:00. #7.12#
SON DAKİKA: Honda ve Nissan'dan Ortak OS Geliştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement