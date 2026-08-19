HABAŞ, Yerli Otomobil Projesine Hız Verdi

HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski fabrikasını devralarak yeni yerli otomobil için çalışmaları hızlandırdı. Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması bekleniyor. Togg'un ardından Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası olmaya hazırlanan HABAŞ, ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model üzerinde çalışıyor. Araçlarda benzinli, hibrit ve plug-in hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğinin sunulması planlanıyor.

Projenin tasarımında BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyanın önde gelen otomotiv markalarıyla çalışmış ünlü tasarımcı Frank Stephenson görev yapıyor. Stephenson'ın resmi internet sitesinde de isim verilmeden yeni bir Türk otomotiv markasının tasarım sorumluluğunu üstlendiği belirtiliyor. Tasarım çalışmaları yalnızca otomobilin dış görünümüyle sınırlı değil; yeni marka için tasarım dilinin oluşturulmasından 3D modellemeye, yüzey geliştirmeden kil model çalışmalarına ve mühendislik desteğine kadar tüm süreç Stephenson'ın ekibi tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında sedan, crossover, SUV ve hafif ticari araç segmentlerinin hedeflendiği ifade ediliyor.

HABAŞ'ın binek otomobil projesinin iki modelle başlaması bekleniyor. Şirketin hazırladığı ilk modeller sedan ve crossover olacak. Güç seçeneklerinde farklı kullanıcı gruplarına hitap edecek benzinli, hibrit ve plug-in hibrit alternatifleri üzerinde duruluyor. Bu tercih, HABAŞ'ın tamamen elektrikli otomobil yerine ilk aşamada daha geniş bir motor seçeneği yelpazesiyle pazara girmeyi planladığını gösteriyor. Şirketin ilerleyen dönemde elektrikli modeller geliştirip geliştirmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.

Şirket yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalara göre ticari ve binek araç üretimi için yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım planlanıyor. Binek otomobil üretimi için Gebze'deki eski Honda fabrikası kullanılacak ve HABAŞ'ın burada otomobil üretim kapasitesini yıllık 75 bin adede çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye otomotiv sanayisinde yeni bir yerli üretici daha ortaya çıkmış olacak.