Honda, Accord ile Hibrit Dönüşüm Yapıyor
Honda, yeni nesil Accord'u 2027'de piyasaya sürerek hibrit teknolojilere odaklanıyor.
Elektrikli araç yatırımlarında frene basan Honda, hibrit teknolojilere ağırlık veriyor. Bu kapsamda ikonik modeli Accord'u kapsamlı bir değişimden geçiriyor.
2027'de yollarda olması beklenen yeni nesil Accord, daha agresif ve keskin tasarım çizgileriyle geliyor. Ayrıca sürüş deneyimini farklı bir noktaya taşıyacak sanal manuel vites teknolojisi de sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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