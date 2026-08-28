Honda, Accord ile Hibrit Dönüşüm Yapıyor - Son Dakika
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Honda, Accord ile Hibrit Dönüşüm Yapıyor

Honda, Accord ile Hibrit Dönüşüm Yapıyor
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Honda, yeni nesil Accord'u 2027'de piyasaya sürerek hibrit teknolojilere odaklanıyor.

Elektrikli araç yatırımlarında frene basan Honda, hibrit teknolojilere ağırlık veriyor. Bu kapsamda ikonik modeli Accord'u kapsamlı bir değişimden geçiriyor.

2027'de yollarda olması beklenen yeni nesil Accord, daha agresif ve keskin tasarım çizgileriyle geliyor. Ayrıca sürüş deneyimini farklı bir noktaya taşıyacak sanal manuel vites teknolojisi de sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Honda, Accord ile Hibrit Dönüşüm Yapıyor - Son Dakika

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