Honda, Elektrikli Araçları Askıya Aldı
Honda, elektrikli araç projelerini durdurup hibrit teknolojisine yönelerek Accord'u yeniliyor.
Honda, elektrikli araç projelerini askıya alarak hibrit teknolojisine yöneldi. Şirket, D segmentindeki ikonik sedanı Accord'u yenilemeye hazırlanıyor.
Yeni modelin 2027'de piyasaya çıkması bekleniyor ve radikal bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Honda, Elektrikli Araçları Askıya Aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?