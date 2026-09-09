İkinci el piyasada unutulan Seat Exeo ST ve Honda Civic Tourer uygun fiyatıyla öne çıkıyor - Son Dakika
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İkinci el piyasada unutulan Seat Exeo ST ve Honda Civic Tourer uygun fiyatıyla öne çıkıyor

İkinci el piyasada unutulan Seat Exeo ST ve Honda Civic Tourer uygun fiyatıyla öne çıkıyor
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Seat Exeo ST ve Honda Civic Tourer, düşük marka bilinirliği nedeniyle ikinci el piyasada az tercih ediliyor, ancak uygun fiyatları ve sağlam teknik yapılarıyla ideal alternatifler. Exeo ST 5 bin 900 eurodan, Civic Tourer ise 7 bin 500 eurodan başlıyor.

İkinci el otomobil piyasasında popüler modellerin dışında kalan bazı araçlar, uygun fiyatları ve sağlam teknik yapılarıyla dikkat çekiyor. Alman Bild gazetesine göre bu otomobiller, marka bilinirliği düşük olduğu için pek tercih edilmiyor. Ancak bu durum, onları günümüzde cazip birer alternatif haline getiriyor.

Seat Exeo ST, 2008-2013 arasında üretilen bir station wagon modeli. 5 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Teknik olarak Audi A4 B7'ye dayanan araç, özellikle 150 beygir gücündeki 1.8 T motoruyla öne çıkıyor. Bu motor, Volkswagen Grubu'nun uzun süredir kullandığı dayanıklı bir ünite.

Honda Civic Tourer ise 2013-2017 yıllarında üretildi ve 7 bin 500 eurodan başlıyor. Sınıfının en geniş bagajlarından birine sahip olan model, 1668 litreye kadar yük alabiliyor. 141 beygirlik 1.8 i-VTEC benzinli motor, turbo ve doğrudan enjeksiyon gibi sorunlu parçalar içermiyor. 1.6 i-DTEC dizel ise uzun yol için ideal. Çoğu aracın birinci sahibi olması da iç mekanların temiz kalmasını sağlamış.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Honda, Seat, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci el piyasada unutulan Seat Exeo ST ve Honda Civic Tourer uygun fiyatıyla öne çıkıyor - Son Dakika

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