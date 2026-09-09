HABAŞ'ın yerli otomobili yıl sonunda tanıtılıyor; tasarımda Frank Stephenson imzası var - Son Dakika
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HABAŞ'ın yerli otomobili yıl sonunda tanıtılıyor; tasarımda Frank Stephenson imzası var

HABAŞ\'ın yerli otomobili yıl sonunda tanıtılıyor; tasarımda Frank Stephenson imzası var
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HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski fabrikasında binek otomobil üretecek. Yıl sonuna kadar tanıtılması beklenen projenin tasarımında BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla çalışan Frank Stephenson görev alıyor.

Türkiye otomotiv sektöründe yerli üretim atağına bir yenisi daha ekleniyor. Togg'un ardından, yüzde 100 yerli sermaye hedefiyle geliştirilen yeni bir otomobil projesi daha gündeme geldi. HABAŞ tarafından yürütülen çalışmada yeni modelin yıl sonunda kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

HABAŞ'ın, Honda'nın Gebze'deki eski üretim tesisinde yürüttüğü binek otomobil projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, projenin tasarım sürecinde dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson görev alıyor. BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla yaptığı çalışmalarla tanınan Stephenson'ın web sitesinde yeni bir Türk otomotiv üreticisinin marka kimliği ve tasarım dili üzerinde çalıştığı bilgisi yer alıyor.

HABAŞ'ın yeni marka kapsamında ilk etapta biri sedan diğeri crossover olmak üzere iki model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Benzinli motorun yanı sıra hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerinin de değerlendirilmesi planlanıyor. Şirketin otomotiv yatırımlarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euro olması öngörülüyor.

Binek modellerin Gebze'deki eski Honda fabrikasında üretilmesi ve tesisin yıllık kapasitesinin 75 bin araca ulaştırılması hedefleniyor. Tesisin yeniden üretime hazırlanmasıyla Türkiye'de yerli sermayeyle yeni bir binek otomobil markası oluşturma hedefinde önemli bir adım atılması bekleniyor. Sonraki aşamalarda SUV ve hafif ticari araçların da ürün gamına eklenmesi gündeme gelebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, McLaren, Ferrari, Honda, Gebze, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil HABAŞ'ın yerli otomobili yıl sonunda tanıtılıyor; tasarımda Frank Stephenson imzası var - Son Dakika

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