Nissan ve Honda Ortak Yazılım Geliştiriyor

Japon otomobil üreticileri Nissan ve Honda, yazılım tanımlı araçların standartlaştırılmış elektronik kontrol ünitelerini ve araç içi işletim sistemlerini ortaklaşa geliştireceklerini açıkladı. Şirketler, 2029 mali yılından itibaren yeni nesil araçları bu elektronik kontrol üniteleri ve yazılımı içeren mimariyle donatmayı planlıyor.