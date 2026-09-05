Dünyanın en sağlam 16 motoru açıklandı ve Japonya zirvede - Son Dakika
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Dünyanın en sağlam 16 motoru açıklandı ve Japonya zirvede

Dünyanın en sağlam 16 motoru açıklandı ve Japonya zirvede
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Uzun ömürleriyle öne çıkan dünyanın en sağlam 16 motoru açıklandı. Toyota, Nissan ve Honda'nın efsanevi motorları, yüksek kilometre dayanıklılıkları ve düşük arıza oranlarıyla otomotiv tarihine geçti.

Araç satın alırken verimlilik kadar motorun uzun ömürlü olması da önemlidir. Yıllarca kaya gibi dayanıklı kalabilen dünyanın en sağlam 16 motoru açıklandı. Otomobil tutkunları ve uzmanların uzun ömürleriyle öne çıkardığı modeller, adeta efsaneleşen ikonik motorlar listesinde birleştirildi.

Listede Japon üreticiler zirvede yer aldı. Toyota'nın 2JZ-GTE motoru sağlam yapısı ve tuning potansiyeliyle efsane kabul ediliyor; Nissan'ın RB26DETT ünitesi Skyline GT-R ile tanınan çift turbo gücüyle dikkat çekiyor; Honda'nın K20 motoru yüksek devir çevirebilen hafif ve dayanıklı yapısıyla listede. Bu motorlar güçleri kadar yüksek kilometrelere ulaşan ömürleri ve düşük arıza oranlarıyla da otomotiv tarihine geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Japonya, Nissan, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dünyanın en sağlam 16 motoru açıklandı ve Japonya zirvede - Son Dakika

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