Yerli Otomobil Projesi: HABAŞ Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerli Otomobil Projesi: HABAŞ Hazırlıklara Devam Ediyor

Yerli Otomobil Projesi: HABAŞ Hazırlıklara Devam Ediyor
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HABAŞ, Honda'nın eski tesisinde yerli otomobil projesi yürütüyor, Frank Stephenson tasarımda yer alıyor.

Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir yerli marka için hazırlıklar sürüyor. HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski üretim tesisinde binek otomobil projesini yürütüyor.

Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, projenin tasarım sürecinde dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson görev alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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