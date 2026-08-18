HABAŞ, Yerli Otomobil Projesinde Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HABAŞ, Yerli Otomobil Projesinde Sona Yaklaşıyor

HABAŞ, Yerli Otomobil Projesinde Sona Yaklaşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABAŞ, Honda'nın eski fabrikasında 2026'da tanıtacağı yerli otomobil projelerini geliştiriyor.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası olarak öne çıkan HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski fabrikasında geliştirdiği yerli otomobil projesinde sona yaklaşıyor. Şirketin ilk yerli otomobilini 2026 yılının sonuna kadar tanıtması bekleniyor.

HABAŞ'ın ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model geliştirdiği belirtiliyor. Araçların güç seçenekleri arasında benzinli, hibrit ve plug-in hibrit motorlar bulunması planlanıyor. Şirketin daha önceki açıklamalarına göre ticari ve binek araç üretimini kapsayan otomotiv yatırımlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde olacak. Gebze fabrikasının yıllık otomobil üretim kapasitesinin 75 bin adede çıkarılması hedefleniyor. Gelecekte SUV ve hafif ticari araçları da içerebilecek şekilde projenin kapsamının genişletilebileceği ifade ediliyor.

Projenin tasarımını, BMW, Ferrari ve McLaren gibi markaların ikonik modellerinde imzası bulunan Amerikalı tasarımcı Frank Stephenson yönetiyor. Stephenson'ın kariyerinde Ferrari F430, McLaren P1, Modern Fiat 500 ve ilk BMW X5 gibi önemli araçlar bulunuyor. Mini'nin yeniden tasarlanmasında da onun katkısı vardır. Frank Stephenson Design'ın internet sitesinde yer alan proje tanımında, yeni bir Türk otomotiv markasının sıfırdan oluşturulacak tasarım dili üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Honda, Türkiye'de 24 yıl boyunca Civic Sedan üretimini gerçekleştirdikten sonra 2021 yılında ülkedeki üretim faaliyetlerini sonlandırmıştı. Fabrika aynı dönemde HABAŞ tarafından satın alındı. HABAŞ ayrıca Honda'nın İngiltere'de kapanan fabrikasına ait bazı üretim ekipmanlarını satın alarak Türkiye'ye getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

yerli oto, Otomobil, Ekonomi, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil HABAŞ, Yerli Otomobil Projesinde Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı

17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
17:35
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:00
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 17:57:08. #7.13#
SON DAKİKA: HABAŞ, Yerli Otomobil Projesinde Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.