Nissan ve Honda\'dan Ortak Geliştirme Anlaşması

Nissan Motor Co. ve Honda Motor Co., yeni nesil yazılım tabanlı araçların (SDV) temelini oluşturan elektronik kontrol üniteleri (ECU) ve bu ünitelerde çalışan yazılımların standartlaştırılması için ortak geliştirme anlaşması imzaladı. İki şirket, ortaklaşa geliştirilen elektronik mimariyi 2029 mali yılından itibaren kendi araçlarında kullanmayı planlıyor.

Nissan ve Honda, stratejik ortaklıkları kapsamında karbon nötrlüğe ulaşma ve trafik kazalarında sıfır ölüm hedefi doğrultusunda çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor. Özellikle yazılım tabanlı araç alanı, teknolojik yeniliklerin hızı ve Ar-Ge verimliliğini artırma ihtiyacı nedeniyle öncelikli iş birliği alanı olarak belirlendi.

Anlaşma uyarınca iki şirket, yeni nesil SDV'lerin E/E mimarisindeki birden fazla çekirdek ECU için ortak teknik özellikler belirleyecek. Araç içi işletim sistemi, ara yazılımın kritik bileşenleri ve araç kontrol yazılımları da bu kapsama dahil olacak. Şirketler, bu teknikleri standartlaştırarak mühendislik uzmanlığını birleştirmeyi, geliştirme maliyetlerini düşürmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Nissan ve Honda, güçlü yönleri üzerine inşa etmeye ve müşterilere ile topluma somut faydalar sunmak için iş birliğini derinleştirmeye devam edeceklerini belirtti.